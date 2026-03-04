CANAL RCN
Economía

Alertan por estafas en llamadas con estos prefijos internacionales en 2026: tenga cuidado

Ponga mucha atención, estos son los prefijos internacionales con los que están robando datos y dinero.

Foto: Freepik

Noticias RCN

marzo 04 de 2026
04:51 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Lo que hace apenas unos años comenzó como simples llamadas de "falso banco", hoy se ha convertido en una industria global impulsada por la Inteligencia Artificial (IA) y la automatización. Los delincuentes ya no solo buscan engañar a través de la voz humana; ahora emplean sistemas capaces de clonar timbres vocales de familiares o generar guiones de ingeniería social tan persuasivos que logran que incluso los usuarios más cautos bajen la guardia.

Sin embargo, entre las técnicas más modernas, una táctica clásica y rudimentaria ha vuelto a ganar terreno con una fuerza alarmante: la estafa del "timbrazo".

¡Pilas con los falsos funcionarios! Acueducto de Bogotá alertó por estafas en viviendas
RELACIONADO

¡Pilas con los falsos funcionarios! Acueducto de Bogotá alertó por estafas en viviendas

Esta modalidad no requiere de un gran despliegue tecnológico ni de la suplantación de identidad de un directivo bancario; se basa, sencillamente, en la curiosidad humana y en el impulso de devolver una comunicación perdida.

Prefijos con los que están estafando en este 2026 a las personas

En las últimas semanas, miles de usuarios en todo el mundo han reportado una oleada de llamadas breves que apenas dejan un tono en el terminal. En la pantalla del dispositivo aparece una llamada perdida proveniente de números que comienzan, principalmente, con los prefijos +355 y +233.

  • Prefijo +355: Corresponde a Albania.
  • Prefijo +233: Pertenece a Ghana.

La operación es efectiva. Un sistema automatizado realiza miles de llamadas al azar a teléfonos móviles. El objetivo no es que el usuario responda, sino que no llegue a tiempo a contestar. Al ver la llamada perdida de un país extranjero, muchas personas, por curiosidad o temor a que se trate de una emergencia de algún conocido en el exterior, optan por devolver el contacto. Es aquí donde se materializa el robo.

Al marcar de vuelta, el usuario es redirigido a una línea de tarificación especial o servicios premium internacionales. Estos números suelen tener costos exorbitantes por minuto.

Alerta por estafas con "cheque sin fondos" y "falso Nequi": así funcionan estas modalidades
RELACIONADO

Alerta por estafas con "cheque sin fondos" y "falso Nequi": así funcionan estas modalidades

Mientras el estafador intenta retener al usuario en línea con grabaciones que simulan una espera o mensajes confusos, el contador de la factura telefónica sigue subiendo, y una parte de esos ingresos va directamente a los bolsillos de la organización criminal.

Recomendaciones para evitar estas estafas

  1. No devuelvas la llamada: Es la regla de oro. Si no esperas una comunicación de Albania, Ghana, Costa de Marfil (+225) o Nigeria (+234), no llames. Si es algo importante, el remitente te dejará un mensaje de voz o te contactará por otros medios.
  2. Verifica en buscadores: Antes de reaccionar, copia el número y pégalo en Google. La mayoría de estos números ya están reportados en comunidades de detección de spam.
  3. Configura filtros de spam: Los smartphones modernos permiten bloquear llamadas de países específicos o silenciar números desconocidos. Activa estas funciones en los ajustes de "Teléfono".
  4. Revisa tu factura: Si sospechas que caíste en la trampa, contacta de inmediato con tu operadora para bloquear cargos a servicios especiales y reportar el número fraudulento.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Trabajo

Así quedó la tabla salarial en la Policía Nacional: conozca los sueldos por grado

Trabajo

Colombianos tendrán privilegio por votar el próximo domingo 8 de marzo: así pueden reclamarlo

Trabajo

Empleadas domésticas tendrán beneficio importante desde su primer día de trabajo: así aplica

Otras Noticias

Luis Suárez

Luis Suárez, en problemas: presidente de Porto hizo grave denuncia contra el colombiano

El presidente del Porto aseguró que Luis Suárez llamó “ladrón” al árbitro del último partido que disputaron.

Estados Unidos

Senado de EE. UU. vota para limitar los poderes de Trump en la guerra contra Irán

Los bombardeos conjuntos contra objetivos del régimen iraní iniciaron el sábado, 28 de febrero. El líder supremo y sus posibles sucesores fueron dados de baja.

Bogotá

Le ponen ultimátum a la zona rural de Bogotá por calidad del aire: podrían venir medidas más fuertes

Astrología

"Se van a sorprender": tajante predicción de famosa vidente sobre las elecciones en Colombia

Invima

Invima prohíbe 136 esmaltes semipermanentes por contener sustancias peligrosas