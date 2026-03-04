Alertan por estafas en llamadas con estos prefijos internacionales en 2026: tenga cuidado

Lo que hace apenas unos años comenzó como simples llamadas de "falso banco", hoy se ha convertido en una industria global impulsada por la Inteligencia Artificial (IA) y la automatización. Los delincuentes ya no solo buscan engañar a través de la voz humana; ahora emplean sistemas capaces de clonar timbres vocales de familiares o generar guiones de ingeniería social tan persuasivos que logran que incluso los usuarios más cautos bajen la guardia.

Sin embargo, entre las técnicas más modernas, una táctica clásica y rudimentaria ha vuelto a ganar terreno con una fuerza alarmante: la estafa del "timbrazo".

Esta modalidad no requiere de un gran despliegue tecnológico ni de la suplantación de identidad de un directivo bancario; se basa, sencillamente, en la curiosidad humana y en el impulso de devolver una comunicación perdida.

Prefijos con los que están estafando en este 2026 a las personas

En las últimas semanas, miles de usuarios en todo el mundo han reportado una oleada de llamadas breves que apenas dejan un tono en el terminal. En la pantalla del dispositivo aparece una llamada perdida proveniente de números que comienzan, principalmente, con los prefijos +355 y +233.

Prefijo +355: Corresponde a Albania.

Prefijo +233: Pertenece a Ghana.

La operación es efectiva. Un sistema automatizado realiza miles de llamadas al azar a teléfonos móviles. El objetivo no es que el usuario responda, sino que no llegue a tiempo a contestar. Al ver la llamada perdida de un país extranjero, muchas personas, por curiosidad o temor a que se trate de una emergencia de algún conocido en el exterior, optan por devolver el contacto. Es aquí donde se materializa el robo.

Al marcar de vuelta, el usuario es redirigido a una línea de tarificación especial o servicios premium internacionales. Estos números suelen tener costos exorbitantes por minuto.

Mientras el estafador intenta retener al usuario en línea con grabaciones que simulan una espera o mensajes confusos, el contador de la factura telefónica sigue subiendo, y una parte de esos ingresos va directamente a los bolsillos de la organización criminal.

Recomendaciones para evitar estas estafas