Mucho ojo: Invima advierte a colombianos por falsificación de producto muy consumido

La entidad avisó por este reconocido producto en Colombia mediante un comunicado.

septiembre 02 de 2025
01:24 p. m.
El Invima (Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos), entidad colombiana encargada de garantizar la calidad, seguridad y eficacia de productos como medicamentos, alimentos, bebidas, cosméticos y dispositivos médicos, ha puesto en alerta a los colombianos sobre la falsificación de un producto muy consumido en el país.

El titular del registro sanitario, Laboratorio TECNOFAR TQ S. A. S., confirmó la denuncia sobre la falsificación del producto. El lote identificado no corresponde a la producción autorizada, por lo que se cataloga como producto fraudulento, sin garantías de calidad, seguridad ni eficacia, representando así un riesgo para la salud de los consumidores.

Se trata del famoso Sal de Frutas Lúa, el cual fue falsificado con un lote fraudulento y el cual cuenta con la identificación del SAL DE FRUTAS LUA PLUS LOTE 0M8663 V DIC 26.

Esto dijo el INVIMA sobre este producto fraudulento

Por medio de un comunicado oficial, el cual se encuentra en su página web oficial, la entidad informó que "el medicamento original SAL DE FRUTAS LUA PLUS cuenta con el registro sanitario INVIMA 2023-0013340-R2, vigente bajo la modalidad de Fabricar y Vender, cuyo titular es el citado laboratorio, la denuncia recae sobre el Lote 0M8663 V DIC 26, por lo que emitimos la alerta sanitaria".

Y advirtió: "Ante cualquier sospecha de falsificación, pedimos suspender el consumo, reportar de inmediato cualquier efecto adverso al Programa Nacional de Farmacovigilancia y verificar siempre el registro sanitario en los canales oficiales del Invima”.

El Invima aseguró que las personas que adquirieron en este producto fraudulento, se recomienda suspender de inmediato su uso, reportar a las autoridades sanitarias cualquier lugar donde se distribuya o comercialice, e informar al Invima si se presenta algún evento adverso a través del correo invimafv@invima.gov.co.

Así puede reconocer el producto falsificado

  • Declara lote 0M8663 y V DIC 26 en el sobre.
  • Apariencia y sellado del sobre no coinciden con los estándares de diseño ni con la herramienta de sellado usada por el titular.
  • Tipo de impresión y tipografías diferentes a las originales
  • Se observan diferencias en el diseño del nombre del producto.
  • Sellado con acabado distinto al del producto legítimo.
