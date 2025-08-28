Invima emite alerta por la falsificación de un reconocido medicamento oncológico

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos generó una importante alerta sobre la falsificación de un medicamento común dentro del tratamiento para los pacientes con cáncer, artritis reumatoide y leucemia linfocítica crónica.

Invima genera alerta por falsificación de medicamento

En la semana más reciente, el Invima alertó sobre el medicamento MABTHERA Vial, generalmente conocido por su nombre rituximab, en su presentación de 500 mg / 50 mL con fecha de fabricación a octubre del 2023 y fecha de vencimiento a octubre de 2026. El producto corresponde al lote N7747.

La advertencia se produjo a raíz de que se detectó que el producto no fue distribuido por la farmacéutica F. Hoffman - La Roche Ltd, titular de su respectivo registro sanitario. Esta advirtió que dicho lote no existe en las presentaciones autorizadas ni en Colombia ni en México por lo que esto confirma su carácter fraudulento.

Las diferencias identificadas en el producto falsificado, según el titular de registro sanitario, corresponden al material del producto ya que presenta irregularidades visibles tales como:

Variaciones en el diseño gráfico, tipografía y grosor de las líneas.

Errores de ortografía como “infusion” en lugar de infusión o “publico” en vez de público.

Alteraciones en la etiqueta holográfica plateada, que no coincide en dimensiones ni en el código QR.

Bordes cortados en las esquinas de las etiquetas, que en el original permanecen intactos.

Inconsistencias en el código de barras impreso en la caja plegable.

Advertencias a los pacientes

La institución hizo un llamado a los pacientes, cuidadores y profesionales de la salud para abstenerse a adquirir o usar el producto identificado como MABTHERA VIAL 500 mg/50 mL Lote N7747. También, se insta a las personas a verificar la autenticidad de los medicamentos al consultar el registro sanitario en la página oficial del Invima.

Ante cualquier sospecha se debe reportar a las autoridades y, en caso de consumo, se debe suspender inmediatamente su uso mientras que se deben notificar los eventos adversos.