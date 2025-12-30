¿Cuándo se publicará el IPC para el año 2026? Conozca la fecha y sus proyecciones

Tras semanas de concertación en la Mesa de Políticas Salariales y Laborales, el Gobierno Nacional definió el incremento del Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV) para el año 2026. La decisión, que se tomó mediante decreto tras no alcanzarse un acuerdo unánime entre las centrales obreras y los gremios empresariales, fija el salario base en $1.750.882.

Este incremento representó unos $327.405 adicionales al mes para quienes devengan el mínimo. Esto sin contar el auxilio de transporte que fue de 249.000.

El incremento no solo impacta directamente a quienes devengan el mínimo, sino que sirve como referencia para el cálculo de aportes a seguridad social, horas extra, recargos nocturnos y dominicales, los cuales experimentarán un alza proporcional.

IPC 2026: Fecha en la que se conocerá la cifra por el DANE

Aunque el aumento salarial ya es un hecho, su efectividad real depende directamente del comportamiento de los precios. Aquí es donde el Índice de Precios al Consumidor (IPC) cobra protagonismo. Este indicador es el termómetro oficial de la inflación y permite saber si el incremento del 2026 será suficiente para cubrir el encarecimiento de la canasta básica observado durante el 2025.

Para quienes esperan el dato oficial que cerrará el ciclo económico de 2025, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) ya ha confirmado su calendario de publicaciones para el inicio del nuevo año.

Debido a los festivos de la primera semana de enero y el tiempo requerido para consolidar la información de más de 55.000 fuentes en 38 ciudades del país, el DANE presentará el boletín técnico del IPC de diciembre de 2025 el próximo viernes 9 de enero de 2026.

Ese día, el país conocerá si la inflación anual logró estabilizarse cerca de las proyecciones de los analistas (que sitúan el cierre de 2025 en un rango entre el $5,1% y el $5,3%). Esta cifra es vital, pues además de medir el costo de vida, regula automáticamente el aumento de:

Arriendos: El tope máximo legal de incremento en contratos de vivienda urbana.

Servicios Públicos: Ajustes en tarifas de agua, luz y gas.

Peajes y Trámites: Costos notariales y multas que se rigen por la inflación.

Cabe anotar que son varias las empresas que, aunque no tienen la obligación, sí suben los salarios de sus trabajadores de acuerdo a este índice, acomodando un poco el costo de vida que tendrán para el año próximo.