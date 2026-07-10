Javier Díaz deja la Presidencia de Analdex tras 29 años en el cargo

La Junta Directiva de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex) aceptó este miércoles 7 de octubre de 2026 la renuncia de Javier Díaz Molina a la Presidencia Ejecutiva del gremio, cargo que ocupó durante 29 años.

La decisión fue adoptada durante la sesión ordinaria de la Junta Directiva y contempla el inicio inmediato del proceso de empalme con Santiago Pardo Salguero, quien fue designado como su sucesor.

Javier Díaz deja la Presidencia de Analdex

De acuerdo con Analdex, la salida de Díaz responde a una decisión personal relacionada con su jubilación. El retiro había sido planteado años atrás, pero fue aplazado a petición de la propia Junta Directiva.

Aunque permaneció 29 años al frente de la Presidencia Ejecutiva, la relación de Javier Díaz con Analdex comenzó mucho antes. Su vinculación al gremio se inició en 1987, cuando asumió como vicepresidente técnico, posición que desempeñó durante una década antes de pasar a la Vicepresidencia Ejecutiva y posteriormente a la Presidencia.

Durante su gestión, Analdex atravesó una transformación institucional que amplió el alcance de su representación. El gremio pasó de concentrarse exclusivamente en los exportadores a incorporar formalmente a importadores, empresas de logística y compañías de servicios vinculadas al comercio exterior.

Díaz también tuvo participación en iniciativas relacionadas con la estructura institucional del comercio exterior colombiano, entre ellas la creación del Ministerio de Comercio Exterior, Bancóldex, ProColombia y Fiducoldex. Asimismo, intervino en asuntos relacionados con tratados comerciales, zonas francas y procesos de admisibilidad sanitaria de productos colombianos en Estados Unidos.

Santiago Pardo, nuevo presidente ejecutivo

Para asumir la dirección de Analdex, la Junta designó a Santiago Pardo Salguero, economista de la Universidad de los Andes y magíster en Asuntos Internacionales de la Universidad de Columbia, en Nueva York. Su trayectoria profesional supera las dos décadas y está relacionada con comercio internacional, negociaciones comerciales, asuntos gubernamentales y diplomacia.

Pardo inició su carrera en el año 2000 como representante de Colombia en las negociaciones del Grupo de Acceso a Mercados del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), en el entonces Ministerio de Comercio Exterior.

Posteriormente trabajó como consultor en la Unidad de Comercio de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Washington y, entre 2004 y 2007, fue vicepresidente de Analdex. Más adelante ocupó cargos en el Consejo Gremial Nacional y en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, donde fue jefe negociador de los tratados de libre comercio con la Unión Europea, Corea del Sur, Turquía y Panamá.

Su experiencia también incluye el trabajo con la Federación Nacional de Cafeteros en Asia y su paso por la diplomacia colombiana. Entre 2019 y 2022 se desempeñó como embajador de Colombia en Japón, periodo durante el cual recibió el Gran Cordón de la Orden del Sol Naciente por sus aportes a la relación bilateral.

Pardo también ocupó cargos relacionados con asuntos públicos y relaciones gubernamentales en Tetra Pak para la región Andina, Centroamérica y el Caribe. Desde agosto de 2025 se desempeñaba como socio, miembro de Junta Directiva y director de Internacionalización de la firma INVET.