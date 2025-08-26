Jefes no pueden dar referencias desfavorables de extrabajadores: esto dice la ley

La Corte Constitucional ha establecido un precedente fundamental en el ámbito laboral colombiano, reafirmando que el derecho al trabajo es una garantía que no puede ser vulnerada por la opinión de un exempleador.

En un país donde las referencias laborales son un requisito casi universal en los procesos de selección, el alto tribunal ha sido enfático al prohibir que los antiguos jefes emitan juicios desfavorables sobre sus extrabajadores.

Empleadores no pueden hablar desfavorablemente de un extrabajador

La sentencia busca proteger la vida profesional de los ciudadanos y asegurar que su futuro no se vea condicionado por valoraciones subjetivas.

Este criterio legal es crucial, ya que establece que los jefes no pueden emitir juicios desfavorables que impidan a una persona acceder a nuevas oportunidades de empleo.

La decisión judicial se basa en la premisa de que una opinión desfavorable puede cerrar las puertas de manera injusta, sin que el trabajador tenga la posibilidad de defenderse.

La Corte ha instado a las empresas a limitarse a proporcionar información objetiva y verificable, como el cargo, el tiempo de servicio y las funciones generales del empleado, evitando cualquier tipo de opinión o juicio de valor sobre su desempeño o conducta.

¿Qué opciones tiene un extrabajador ante una mala referencia?

Para los trabajadores que se vean afectados por una referencia negativa, la Corte Constitucional ha reconocido varios mecanismos legales de protección.

El más inmediato es el derecho de petición, que permite al extrabajador exigir a la empresa explicaciones sobre la información que se ha proporcionado.

En casos más graves, la acción de tutela es una herramienta jurídica que puede obligar a la compañía a rectificar lo dicho e, incluso, a retractarse públicamente.

Esta protección legal es un recordatorio de que, si bien el vínculo laboral ha terminado, los derechos del trabajador no se desvanecen.

La decisión busca garantizar un equilibrio en las relaciones laborales y asegurar que la búsqueda de empleo se base en la experiencia y las capacidades, y no en opiniones subjetivas que podrían perjudicar el futuro profesional de un ciudadano.