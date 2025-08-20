¿Cuándo puede faltar al trabajo? Esta es la ley que le permite ausentarse

La vida laboral, en ocasiones, se ve interrumpida por eventos inesperados y de gran magnitud que afectan directamente la esfera personal y familiar de un empleado.

Desde emergencias médicas hasta desastres naturales que impactan el hogar, estas situaciones pueden hacer imposible cumplir con las obligaciones en el trabajo.

En Colombia, el Código Sustantivo del Trabajo (CST) contempla precisamente estos escenarios, otorgando a los empleados un derecho fundamental que garantiza su bienestar en momentos críticos.

Es crucial que tanto trabajadores como empleadores estén al tanto de la normativa a la que tienen derecho los trabajadores, especialmente aquella que les permite ausentarse del trabajo con una licencia remunerada cuando se presenta una grave calamidad doméstica.

Derecho de los trabajadores en Colombia que permite ausentarse del trabajo

Este derecho, amparado por el Artículo 57 del CST, establece las obligaciones especiales de los empleadores y, en su numeral 6, obliga a conceder los permisos remunerados necesarios en situaciones específicas.

Esta disposición busca proteger al trabajador de tener que elegir entre su estabilidad laboral y atender una emergencia familiar o personal de carácter urgente.

La norma es clara al definir qué se considera una calamidad doméstica grave, por lo que es vital conocer los requisitos para hacer uso de este beneficio.

¿Qué se entiende por calamidad doméstica grave según la ley colombiana?

El marco legal define una "calamidad doméstica grave" como todo suceso personal o familiar que, por su magnitud, afecta de manera seria el normal desarrollo de las actividades del trabajador.

Esta protección se extiende a la familia hasta el tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil.

Los ejemplos que se consideran bajo esta norma incluyen, pero no se limitan a, la afectación de la salud de un familiar, la desaparición o el secuestro de un ser querido, o un daño serio a la vivienda del empleado, como puede ocurrir tras un desastre natural o un incendio.

Para solicitar esta licencia, el empleado tiene la responsabilidad de informar a su empleador sobre el suceso lo antes posible.

La norma exige que la calamidad esté "debidamente comprobada", lo que significa que el trabajador debe presentar, en la medida de lo posible, los soportes que respalden su solicitud.

Esto puede incluir certificados médicos, reportes de las autoridades o cualquier otro documento que justifique la gravedad de la situación.

El proceso de solicitud debe ser transparente. El trabajador debe comunicar la situación a su superior o al departamento de recursos humanos, explicando los hechos ocurridos y, de manera posterior, presentar los documentos correspondientes que confirmen la gravedad del caso.

La licencia, al ser remunerada, garantiza que el trabajador no verá afectado su salario durante el tiempo de ausencia justificada.

De esta manera, la normativa a la que tienen derecho los trabajadores actúa como un mecanismo de protección social y económica, permitiendo a las personas concentrarse en la emergencia sin la preocupación de perder su empleo o sus ingresos.