Reconocida aerolínea de bajo costo en el país lanzó nuevas rutas internacionales que beneficia a miles de viajeros

La aerolínea Wingo anunció hoy la apertura de dos nuevas rutas internacionales directas. A partir del próximo mes de junio, Medellín estará conectada de forma exclusiva con Ciudad de Guatemala y Montego Bay (Jamaica), destinos que hasta ahora no contaban con oferta directa desde el Aeropuerto Internacional José María Córdova.

Este anuncio es el resultado de una colaboración estrecha entre la aerolínea, la Secretaría de Turismo y Entretenimiento de Medellín, el Bureau de Medellín y Antioquia, y el concesionario Airplan. Con estas adiciones, Wingo eleva su oferta en la ciudad a 10 destinos internacionales y 5 nacionales, reafirmando que la capital de la montaña es su base de operaciones con mayor crecimiento.

La decisión de la aerolínea no es casualidad. Según cifras reveladas por la compañía, durante el año 2025, cerca de 1,2 millones de pasajeros se movilizaron con Wingo desde o hacia Medellín, lo que representa un impresionante 35% del total de su operación anual.

Detalles de estas dos nuevas rutas desde Medellín

Ambas rutas comenzarán a operar en la última semana de junio, justo a tiempo para la temporada de vacaciones de mitad de año:

Medellín – Montego Bay: Iniciará el 23 de junio. Contará con tres frecuencias semanales (martes, jueves y sábados). Los precios de lanzamiento arrancan desde los USD 159 por trayecto.

Medellín – Ciudad de Guatemala: Iniciará el 25 de junio. También operará tres veces por semana (martes, jueves y sábados). Esta ruta pondrá a disposición del mercado más de 30,000 sillas al año, con tarifas desde los USD 108 por trayecto.

Para las autoridades locales, este anuncio es una victoria para la internacionalización de la ciudad. Ana María López Acosta, secretaria de Turismo y Entretenimiento, señaló que estos vuelos abren nuevas puertas para el intercambio cultural y los negocios, mientras que Javier Benítez, gerente del aeropuerto José María Córdova, enfatizó que esto reafirma el potencial de la terminal aérea como plataforma de conectividad clave para Colombia.

Con estas rutas únicas en el mercado actual, Medellín no solo exporta talento y cultura, sino que se posiciona como el puerto de salida preferido para los colombianos que buscan explorar Centroamérica y el Caribe sin escalas y a precios competitivos.