Nueva alianza entre aerolínea y banco digital ofrece hasta 25 % de descuento en vuelos nacionales

JetSMART Airlines y Lulo Bankanunciaron una alianza estratégica que promete aliviar el bolsillo de los viajeros colombianos en el cierre de 2025 y el inicio de 2026.

Gracias a esta colaboración, los clientes que cuenten con la tarjeta de crédito Lulo podrán acceder a descuentos de hasta el 25 % en tiquetes aéreos nacionales, una apuesta que busca incentivar el turismo interno y facilitar la planificación de viajes en temporada alta.

Reconocida como la mejor aerolínea de su segmento en la región, según Skytrax 2025, JetSMART continúa fortaleciendo su presencia en el país con propuestas que combinan precios bajos y eficiencia operativa. En esta ocasión, la novedad llega de la mano del primer banco 100 % digital de Colombia.

Descuentos y fechas clave de la campaña

La promoción estará vigente todos los fines de semana entre diciembre de 2025 y marzo de 2026, y permitirá viajar hasta el 31 de mayo de 2026, siempre que la compra se realice con al menos siete días de anticipación.

Los beneficios incluyen hasta 25 % de descuento en tarifas base regulares y un 5 % adicional sobre tarifas promocionales.

En periodos de alta demanda —como Navidad, inicio de año y Semana Santa— el beneficio se ajusta hasta un 5 %, aplicable en fechas previamente definidas. Para acceder al descuento, los usuarios deben solicitar su código promocional a través del enlace habilitado y registrarlo en JetSMART.com al momento de la compra.

Una apuesta por viajar más dentro de Colombia

La campaña aplica para la red de rutas de JetSMART en Colombia, que conecta 10 destinos mediante 19 rutas domésticas, operadas con una flota moderna de Airbus A320neo, diseñada para reducir el consumo de combustible y las emisiones de CO₂.

“En JetSMART continuamos fortaleciendo nuestra apuesta por ampliar el acceso al transporte aéreo”, señaló Carolina Ruiz, gerente comercial de la aerolínea en Colombia. Por su parte, Ignacio Giraldo, CEO de Lulo Bank, destacó que esta alianza ofrece “beneficios concretos y reales” para sus más de 22 mil clientes con tarjeta de crédito.

Con este anuncio, JetSMART también refuerza su vínculo con American Airlines, permitiendo a los viajeros acceder al programa AAdvantage®, con opciones de acumulación y redención de millas en su red de rutas.