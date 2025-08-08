CANAL RCN
Juan Valdez entra al mundo del fútbol con un histórico patrocinio en Sudamérica

Juan Valdez, el café colombiano más reconocido, será patrocinador oficial de River Plate de Argentina y servirá su café en el emblemático Estadio Monumental.

Foto: AFP

Noticias RCN

agosto 08 de 2025
01:25 p. m.
La icónica marca de café colombiano Juan Valdez dio un paso histórico en su estrategia de expansión internacional al convertirse, por primera vez, en patrocinador oficial de un equipo de fútbol.

Este viernes, Germán Bahamón Jaramillo, gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros, confirmó que el elegido es nada menos que el Club Atlético River Plate, uno de los clubes más prestigiosos de Sudamérica.

Café 100 % colombiano en el Monumental

El acuerdo establece que Juan Valdez será el proveedor oficial de café del equipo argentino. Esto significa que el Estadio Monumental, las sedes administrativas, los centros de entrenamiento y los restaurantes de la institución servirán de forma exclusiva café 100 % colombiano.

“¡Juan Valdez llega al Monumental! Con orgullo anunciamos que Juan Valdez es ahora el sponsor oficial de River Plate en Argentina. Un paso firme en nuestra expansión en este gran país, que cerrará 2025 con 9 tiendas y que en 2026 promete aún más crecimiento”, afirmó Bahamón.

El directivo agregó que esta alianza “une el sabor inconfundible del café colombiano con la pasión inigualable del fútbol argentino. Ahora, los hinchas de River podrán decir: ‘¿Vamos por un café… Monumental?’”.

Una estrategia de expansión internacional

La Federación Nacional de Cafeteros destacó que Argentina es uno de sus mercados estratégicos en la región, y que este patrocinio forma parte de su plan de internacionalización.

La marca busca fortalecer su presencia global a través de asociaciones con instituciones destacadas en el deporte, la cultura y la gastronomía.

Con esta alianza, Juan Valdez no solo gana visibilidad ante millones de aficionados de River Plate, sino que también consolida su posicionamiento en un país donde proyecta abrir más tiendas en los próximos años.

