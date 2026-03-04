Grupo Nutresa proyecta crecimiento de doble dígito tras nueva estrategia de colaboración entre marcas

El conglomerado de alimentos Grupo Nutresa anunció una nueva estrategia basada en la colaboración entre marcas de su portafolio y aliados del sector, con la que busca impulsar el crecimiento de su negocio en Colombia. La iniciativa incluye el lanzamiento de un producto desarrollado conjuntamente entre Crem Helado y el cereal Choco Krispis.

Según la compañía, esta alianza forma parte de una estrategia de innovación que apunta a mantener el dinamismo en el consumo masivo.

De acuerdo con datos compartidos por la empresa, Crem Helado mantiene una posición relevante dentro del mercado colombiano, con 57% de Top of Mind y 92% de consideración, indicadores asociados al nivel de recordación de la marca entre los consumidores.

Alianzas entre marcas ganan espacio en la industria

En la industria de alimentos, las colaboraciones entre marcas se han consolidado como una herramienta para ampliar audiencias y generar nuevas propuestas dentro de categorías ya establecidas.

Desde Grupo Nutresa señalan que este tipo de alianzas permiten aprovechar el reconocimiento de productos consolidados y fortalecer su conexión con los consumidores. Con este lanzamiento, la compañía busca mantener su liderazgo en el mercado local y potenciar el crecimiento de su portafolio en Colombia.