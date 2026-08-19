La agencia de transformación digital de Bogotá alcanzó resultado histórico: tendrá nueva líder

La Agencia de Analítica de Datos, Inteligencia Artificial y Transformación Digital de Bogotá, Ágata, inicia una nueva etapa de liderazgo después de cerrar 2025 con cifras sin precedentes.

Carolina González Tabares asume la dirección de la entidad tras el año más exitoso en su historia comercial, con ventas superiores a los $23.000 millones.

El nombramiento de González Tabares se produce en un momento de consolidación institucional para Ágata, que en 2025 registró ventas por $23.045 millones de pesos, superando los $22.847 millones alcanzados en 2023.

La misión de la nueva líder de la agencia de transformación digital de Bogotá

La nueva gerente llega con la misión de posicionar a la agencia como referente en transformación digital, analítica de datos e innovación pública para el Estado colombiano y la región.

Con más de 20 años de experiencia en gobierno digital, innovación pública y transformación institucional, González Tabares ha liderado iniciativas emblemáticas en la modernización del Estado colombiano.

Entre sus logros destacan Urna de Cristal, la primera plataforma nacional de participación ciudadana digital; el desarrollo del primer sistema de monitoreo y analítica para la Presidencia de la República; y la creación de ecosistemas de aprendizaje apoyados en inteligencia artificial que han beneficiado a más de un millón de personas.

"La transformación digital ya no consiste únicamente en incorporar tecnología; implica transformar la manera en que el Estado presta sus servicios y genera valor real y tangible para los ciudadanos. Nuestro propósito es consolidar a Ágata como un aliado estratégico de las entidades públicas para acelerar esta transformación mediante soluciones innovadoras, seguras y de alto impacto en la sociedad", explicó Carolina González Tabares.

Amplían rango de aliados estratégicos

El cambio de liderazgo coincide con la salida de Santiago Amador, quien dirigió una de las etapas de mayor crecimiento institucional de la organización.

Bajo su gestión, Ágata amplió su objeto social para convertirse en la Agencia de Analítica de Datos, Inteligencia Artificial y Transformación Digital, y expandió su ecosistema de innovación de 14 a 50 aliados estratégicos.

Durante el periodo de Amador, la agencia fortaleció un equipo de alto desempeño que alcanzó una satisfacción de clientes de 9,5 sobre 10.

También impulsó una visión de Ágata como articuladora del ecosistema GovTech y como plataforma para acelerar la transformación digital del Estado mediante el uso estratégico de datos, inteligencia artificial e innovación pública.

Tras concluir su gestión, Amador se incorporó al Bloomberg Center for Public Innovation de la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos, donde se desempeña como investigador, profesor y consultor en innovación pública y transformación digital de gobiernos.

"Nuestro propósito fue preparar a Ágata para convertirse en una plataforma de transformación digital del Estado, siguiendo referentes internacionales donde este tipo de agencias impulsan la innovación pública de manera articulada y segura", dijo Santiago Amador.