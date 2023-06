Análisis: ¿La tormenta política que atraviesa el gobierno podría revertir la caída del dólar?

La caída del dólar en el mercado colombiano inició hace varias semanas, una tendencia influenciada por factores internacionales, especialmente ante la incertidumbre por la posible crisis financiera de Estados Unidos, un temido panorama que finalmente tuvo su fin, tras la firma del ‘salvavidas’ que aumentó el techo de la deuda del país y permitió evitar el fantasma de la recesión global.

A pesar de la alta volatilidad que tradicionalmente presenta el dólar en el mercado colombiano, la caída de las últimas jornadas ha sorprendido a muchas personas, pues esta revaluación de la moneda nacional se ha presentado en medio de los escándalos y la tormenta política que atraviesa el gobierno del presidente Gustavo Petro.

Es común que el mercado y el movimiento de capitales sea muy sensible ante los anuncios de gobierno, un ejemplo claro de ello se puede observar cuando la Cartera de Energía o algún integrante del gabinete se refiere al sector de hidrocarburos, normalmente al día siguiente los inversionistas toman decisiones y el mercado se mueve hacia algún lado de la balanza.

No obstante, la inusual caída del dólar en medio de la crisis de gobierno ha generado una discusión sobre los factores internos o externos que están revaluando el peso colombiano. Por un lado, algunos expertos afirman que la pausa de la discusión de las reformas en el Congreso de la República pudo tranquilizar al mercado y para muchos podría ser un indicio de que los proyectos no sean avalados.

Del otro lado, analistas afirman que en esta ocasión la coyuntura económica de Estados Unidos ha influenciado en mayor medida el comportamiento del dólar, al punto de contrarrestar los posibles efectos de la turbulencia gubernamental interior.

Al respecto, Noticiasrcn.com consultó a Eduardo Gómez, economista y profesor en City University of New York (CUNY), quien fue investigador del Banco de la República, para analizar el panorama actual de la divisa norteamericana en Colombia.

Noticiasrcn.com: ¿A qué se debe la caída del dólar en Colombia?

Eduardo Gómez: Lo que prima en el movimiento del dólar, no solo en esta ocasión sino en general, es lo que se conoce como ‘los factores comunes internacionales’, que se refieren a lo que está pasando en Estados Unidos frente a los demás mercados.

Colombia al igual que varios países emergentes están revaluando sus monedas frente al dólar y esto se debe a dos motivos fundamentales: el primero, es que con la ampliación del techo a la deuda de Estados Unidos se solventó la crisis fiscal que parecía inminente en la mayor potencia económica, pero como se sigue aplazando para después una solución definitiva al problema de fondo, eso hace que se pierda la confianza en la capacidad que tiene la Casa Blanca para responder ante su gigante deuda pública.

Lo anterior hace que el capital se mueva hacia mercados emergentes y esto provoca que el dólar pierda valor frente a estas monedas, que se revalúan, un ejemplo de ello es Colombia.

Por otro lado, para el experto esta tendencia se debe a las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos, que ha dado indicios de un posible fin de la política monetaria de alza de tasas de interés, aunque no se ha hablado de reducciones, se mantendrán estables y eventualmente hacia final de año podrían empezar a bajarlas. Esto hace que las expectativas del mercado mejoren y el flujo de capital sea dinámico.

Noticiasrcn.com: ¿Pueden influenciar al dólar los factores internos?

“Los factores internos también juegan un papel importante en este escenario, aunque muchos economistas colombianos afirman que el peso nacional se está apreciando porque los empresarios están dando por descontado que la crisis política del presidente va a llevar a que la reformas no pasen en el Congreso, yo difiero de ellos”, afirmó Gómez.

El experto sostiene que, aunque se haya detenido la discusión de las reformas, no se traduce directamente en un retiro de estas, pues no hay una correlación de la crisis política con el hecho de que no se van a seguir discutiendo las reformas.

“Yo creo que así haya crisis política, las reformas se van a seguir discutiendo”, afirma el experto.

En segundo lugar, Gómez expone que la visión sobre la que se establece que, si las reformas del Congreso no pasan el peso colombiano se podría reevaluar y se gane más confianza en el mercado, es una posición alejada de la realidad.