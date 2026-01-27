¿La declaratoria de emergencia económica del Gobierno podría caerse?

El líder del Partido Conservador, Efraín Cepeda, cuestionó duramente la emergencia económica declarada por el gobierno nacional, calificándola de inconstitucional y con motivaciones electorales.

RELACIONADO Consejo Gremial pide a la Corte Constitucional tumbar el decreto sobre Emergencia Económica

“No hay hecho sobreviviente, ni hay calamidad, ¿cómo va a ser un hecho sobreviviente de la crónica de una muerte anunciada de esa reforma tributaria?”, cuestionó Cepeda, quien señaló que desde las comisiones económicas advirtieron sobre la falta de ambiente para aprobar la reforma.

Cuestionamientos de Efraín Cepeda

El senador precisó que los 16 billones de pesos que busca el gobierno representan apenas el tres por ciento del presupuesto general de la nación. Además, denunció una grave falta de ejecución presupuestal, revelando que en 2024 se dejaron de ejecutar 64 billones de pesos, de los cuales 28 billones correspondían a inversión.

“La peor ejecución de los 22 años en Colombia”, enfatizó Cepeda, quien consideró contradictorio declarar emergencia económica sin ejecutar el presupuesto disponible. De igual forma, se cuestionaron las contrataciones masivas realizadas en las últimas semanas, estimadas entre 8.000 y 10.000 funcionarios, justo antes de la entrada en vigor de la ley de garantías.

Las finanzas del Gobierno

“No se entiende desde ningún punto de vista si el país y el Estado colombiano, como dice el propio presidente de la República, está al borde de la quiebra”, declaró Julio César Iglesias.

RELACIONADO Magistrado Carlos Camargo pidió suspender los efectos de la emergencia económica

El debate también abordó la emisión de deuda pública por 23 billones de pesos mediante Títulos de Tesorería (TES), operación que Cepeda calificó como realizada a dedo con tasas supremamente altas y sin el proceso de subasta abierta habitual.

Respecto a las medidas tributarias de la emergencia, ambos coincidieron en que el impuesto del 5 % al patrimonio en los tramos más altos expulsa el capital de Colombia, mientras que los gravámenes a licores y cigarrillos aumentarán el contrabando y afectarán las finanzas regionales.

Iglesias alertó sobre un decreto que permitiría a empresas de mensajería funcionar casi como bancos, lo que abre un boquete al sistema financiero para el lavado de activos.

El senador también se refirió a la situación política del país, manifestando preocupación por la división del centro-derecha frente a una izquierda unida.