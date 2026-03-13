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Dólar en Colombia tuvo sorpresivo cierre este 13 de marzo: ojo al precio final de la divisa

El dólar cerró la semana en Colombia con un movimiento que llamó la atención del mercado. Conozca el precio final de la divisa y cómo quedó la TRM este 13 de marzo de 2026.

Dólar en Colombia tuvo sorpresivo cierre este 13 de marzo: ojo al precio final de la divisa
Foto: AFP

Noticias RCN

marzo 13 de 2026
02:40 p. m.
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El precio del dólar en Colombia volvió a registrar movimientos al cierre de la semana. La moneda estadounidense terminó la jornada de este viernes 13 de marzo con una leve caída en el mercado cambiario, marcando una tendencia de ajuste frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) certificada para el día.

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Según datos del mercado, el dólar cerró sobre los $3.685,38, lo que significó una caída de $15,08 frente a la TRM vigente, que fue de $3.700,46.

Durante la jornada se registraron movimientos moderados, con un precio mínimo de $3.650 y un máximo de $3.715,50. En total se realizaron 1.973 transacciones por un monto cercano a los $1.395 millones.

Así se movió el dólar en Colombia este viernes 13 de marzo

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) para este viernes quedó certificada en $3.700,46. De acuerdo con las cifras oficiales, la cotización del dólar subió $12,59 frente al día anterior, lo que equivale a un aumento del 0,34 %.

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Sin embargo, al analizar el comportamiento en otros periodos, se observan variaciones distintas. Frente al mismo día de la semana pasada, el dólar registró una disminución del 1,79 %, equivalente a una caída de $67,48.

En comparación con el mismo día del mes anterior, la divisa estadounidense tuvo un incremento del 0,95 %, es decir, $34,68 más. Mientras tanto, frente al inicio del año, el dólar presenta una caída del 1,51 %, lo que representa una reducción de $56,62.

Comparación del dólar frente al año pasado

Uno de los datos que más llama la atención es el comportamiento frente al mismo periodo de 2025. La TRM actual muestra una caída del 9,97 %, lo que significa que el dólar hoy está $409,62 pesos por debajo de lo que costaba hace un año.

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Este descenso refleja una tendencia de fortalecimiento relativo del peso colombiano durante los últimos meses. Factores como el comportamiento del mercado internacional, los flujos de inversión y las decisiones de política monetaria han influido en estas variaciones.

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