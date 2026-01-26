Consejo Gremial pide a la Corte Constitucional tumbar el decreto sobre Emergencia Económica
Noticias RCN
05:25 p. m.
El Consejo Gremial Nacional presentó ante la Corte Constitucional una intervención en el marco del control automático de constitucionalidad del Decreto Legislativo 1390 de 2025, mediante el cual el Gobierno declaró el Estado de Emergencia Económica y Social en todo el territorio nacional.
La organización gremial pidió a la alta corte tumbar la medida, argumentando que no cumple con los requisitos formales ni materiales exigidos por la Constitución y la Ley Estatutaria de Estados de Excepción.
Argumentos sobre vicios de forma y fondo
Según el escrito, el decreto fue suscrito por una funcionaria que no tenía competencia legal para hacerlo, lo que constituye un vicio formal.
Además, el Consejo Gremial sostiene que las razones invocadas por el Gobierno no corresponden a hechos sobrevinientes ni extraordinarios, sino a problemas estructurales y previsibles que deben resolverse mediante los mecanismos ordinarios del Estado.
Llamado al respeto de la institucionalidad
La intervención enfatiza que la declaratoria de estados de excepción debe ser un recurso de última ratio y no una salida frente a dificultades fiscales o administrativas recurrentes.
Por ello, el Consejo Gremial pidió a la Corte Constitucional declarar la inexequibilidad total del Decreto 1390 de 2025, en defensa de la separación de poderes y de la institucionalidad democrática.