La entrevista del fin de semana: José Manuel Restrepo

El ministro de Hacienda saliente, José Manuel Restrepo, habló con Noticias RCN en La Entrevista del Fin de Semana sobre los temas más importantes de la economía de Colombia. Aseguró que en el 2022 el país tendrá una tasa de crecimiento alta, además habló de la reforma tributaria que propone el nuevo gobierno, las tasas de interés y el precio de la gasolina.

Si usted fuese el ministro que tuviera que recibir en este momento con el contexto y la coyuntura nacional e internacional ¿se sentiría asustado?

Si no me sentí asustado cuando entré como ministro de Hacienda cuando estábamos enfrentando aquel momento tan crítico saliendo de una pandemia, con un déficit fiscal alto, una deuda pública alta, con una situación social muy complicada, pues mucho menos me asustaría en este caso. Lo que creo es que hay desafíos, como siempre, pero el desafío más importante es el de entender que con crecimiento, sosteniendo de alguna manera el crecimiento en nuestro país, con el recaudo tributario, haciendo un esfuerzo muy cuidadoso con las finanzas públicas, se puede salir adelante.

Hay quienes dicen que el crecimiento actual es un efecto rebote. ¿Es posible que ya este año no veamos cifras alentadoras y el otro tampoco?

Eso lo han dicho desde 2021 y ya dije que si ese es un efecto rebote en el 2021 ¡qué buen rebote es! porque comparativamente es el cuarto más grande del mundo. Y en el 2022 seguir hablando de rebote es un poco redundante, en el 2022 seremos la economía con la tasa de crecimiento más alta de todos los países de la Ocde. Si el anterior rebote era bueno, este es espectacular.

¿Es posible que en Colombia se recauden 50 billones de pesos sin gravar en renta a las personas naturales que ganan salarios mensuales de entre 3 y 10 millones de pesos o no?

Lo que siento es que lograr 50 billones de recaudo es complicadísimo. Es decir, ya hicimos un esfuerzo, lo hizo mi antecesor, para cerca de 25 billones de pesos y mire lo que generó en la sociedad tocando el IVA claramente.

Abrir este espacio de 50 billones es muy complicado. Alguien podrá decir eliminé las exenciones en su totalidad, resulta que el grueso de las exenciones son el IVA, 75 billones de los 96 son en IVA. Entonces eliminar las otras exenciones, las de renta, más de la mitad son personas naturales eso significa tocar a las personas naturales.

Yo creo que hay que tomar con mucho cuidado esto porque también hay que tener el cuidado de que al final de este ejercicio no terminemos en una reforma tributaria que pueda gravar más al sector privado y con ello, llamémoslo así, dañando "la gallina de los huevos de oro" que es la que genera empleo, la que genera dinámica productiva y es la que genera ingresos en economía.

Creo que si se va a hacer un esfuerzo fiscal, pues seguramente será un esfuerzo fiscal que, como entendí el final del camino, ya no será 50 billones en un año o sino que serán 50 billones a lo largo de cuatro años.

Usted llega al cargo en el momento más caótico del país y la misión principal era sacar adelante la reforma y no es estructural sino más una reforma que buscaba consensos. ¿En 2022 usted cree que el país necesita una reforma tan rápido?

En el marco fiscal anterior, en el año 2021, yo mismo públicamente expresé y fui transparente con la sociedad que se necesitaba en los próximos años una tercera parte del recaudo de la ley de inversión social que era la reforma tributaria que yo propuse. Acepto que no es la reforma estructural, no es la que hemos soñado por 15 años que no ha tenido Colombia, pero era la mejor reforma posible en ese momento dadas las condiciones sociales que estábamos viviendo.



En ese marco fiscal dije: se necesita una tercera parte adicional de lo que yo estaba recordando con la reforma. En el 2022, después de ver las cifras de crecimiento de recaudo tributario volando 15% por encima de la meta, 35 % por encima del año inmediatamente anterior, después de ver el comportamiento en general de la economía y el esfuerzo fiscal que se hizo en el 2021 y que se está haciendo en el 2022; después de todo lo anterior creo que no se necesitan a corto plazo recursos tributarios adicionales.

Pero también fui transparente y dije: si un gobierno entrante llega con nuevos programas, con nuevos proyectos, que yo entiendo que existan porque por algo fue elegido con proyectos e iniciativas distintas distintas, esas iniciativas van a requerir seguramente recursos adicionales para lo cual tendrán que buscar una fuente de financiación.

¿La posibilidad de gravar a 250.000 personas que ganan al menos de 10 millones de pesos al mes va a resolver los problemas tributarios de Colombia? ¿Por qué en el país no se puede dar esa conversación tributaria acerca de gravar a la clase media?

¿Cuál fue la decisión que hicimos en inversión social? enviamos tres mensajes: la ley de inversión social no va a tocar a la clase media, no va a tocar a las clases vulnerables y no va a tocar a los pensionados. Nosotros reflexionamos qué había para hacer, por ejemplo, en personas naturales. Una opción es limitar algunas de las exenciones. Ahora, la pregunta es sí deberían ser para los mismos que hoy en día están tributando o ampliar la base tributaria.

En aquel momento dijimos se necesitaría ampliar la base tributaria, pero como quiera que ampliar la base tributaria puede tener un impacto en ese momento social sobre clases eventualmente medias, hay que tener cuidado en lo que va se va hacer.

Ministro, ¿usted no soltó la plata para ampliar la Dian?

¿Qué pasó con la Dian? dos cosas: uno, el resultado de la Dian sido extraordinario. En el año 2021 se recaudaron en lucha contra evasión y contrabando, gestión de la Dian, 24 billones de pesos y me voy a devolver a hacer los años anteriores: 24, 13.6, 13, 9.6 y cerca de 6, se han multiplicado casi que por cuatro el recaudo por ese concepto. Este año estamos estimando que puede llegar a ser 30 billones de pesos, ya es 15 a la mitad del año.

Con eso habría una cantidad de recursos que demuestran que haciendo eficiencia en la gestión de la Dian se puede lograr un resultado y en tal sentido he sido transparente y he dicho: claro que hay que hacer el esfuerzo de modernización y aumento de la planta de personal de la Dian y de facto coincide también con los estudios del Banco Interamericano Desarrollo. Es más, sacamos un concepto del Presupuesto General de la Nación favorable y positivo a ese aumento de planta.

En la discusión que tuvimos con la comisión de empalme del gobierno de electo de presidente Gustavo Petro ellos nos dijeron no tomen decisiones de aumento de planta de personal significativa, pusieron el ejemplo del Icetex y me pusieron el ejemplo de la Dian. Yo he sido respetuoso y siendo respetuoso dije, si el comité de empalme de presidente electo me está haciendo ese llamado, está el concepto favorable, yo estoy totalmente de acuerdo pero respeto que el gobierno entrante tomé la decisión.

Ministro usted empieza el plan para pagar la deuda de la gasolina en Colombia. ¿Cuáles son las cifras que usted le deja el próximo gobierno en el Fondo de Estabilización?

En Colombia existe un fondo, el Fondo de Estabilización de Precios de Combustible que es el que ha cubierto esa diferencia que está entre el precio internacional y el precio local. Nosotros cuando arrancamos gobierno dimos un paso sustantivo que no existían en el pasado y es que debían reconocerse los gastos en el Presupuesto General de la Nación, no pagar con deuda y esconderlo por debajo de cuerda en un presupuesto de gasto que no lo incluía.

De esa manera nosotros dimos ese salto y además tuvimos que cubrir un déficit de cerca 17 billones de peso, en ese momento. Así arrancamos gobierno creo que la situación iba muy bien hasta que llega la pandemia y tenemos que tomar decisiones porque la decisión era apoyar a los más vulnerables como nos lo pedían por todos los lados, eso lleva a que se disminuya el precio de los combustibles, los impuestos en los combustibles, así sorteamos la pandemia.

Llega a la salida de la pandemia, fin del 2021, se dan unos incrementos inusitados en los precios internacionales y se abre la diferencia. En ese momento buscamos alternativas de fuentes de financiación y encontramos algunas: sobrantes de presupuesto de la nación, sobrantes de servicio a la deuda, excelentes adicionales, con estos instrumentos nosotros vamos a dejar saneado el déficit al primer trimestre del 2022. Quiere decir pagando 14.1 billón de billones de pesos que es lo que realmente está facturado en el momento en que nosotros salimos.

Pero conscientes de que a esto que encontrarle una solución de mediano plazo, incorporamos en los próximos tres presupuestos cerca de 43 billones de pesos. De hecho en el presupuesto del 2023 hay 19 billones de pesos en el gasto público para sortear el déficit y sugerimos, recomendamos, que arrancáramos un proceso gradual, ordenado y cuidadoso de cierre de esos diferenciales de precios sin desmontar de entrada de la totalidad del subsidio sabiendo que el presupuesto incluía montos adicionales para poder cubrir ese de subsidio.

Ese es el camino que estamos recomendando, es un camino donde yo arranqué cuatro subidas de precios aproximadamente y la sugerencia es poder hacer ese análisis mes a mes teniendo en cuenta el contexto, sabiendo que hay que ser muy cuidadosos con el fenómeno inflacionario y así lo fuimos porque éramos conscientes de que de no haber tomado esa decisión la inflación pudo haber subido casi 5 puntos adicionales y eso afectaba a las clases vulnerables. Es el camino que hemos que definimos y trazamos.