Advertencia a colombianos por estafa con llamada por WhatsApp: hay peligroso mensaje oculto

En la era digital, donde aplicaciones como WhatsApp se han convertido en la principal vía de comunicación para miles de millones de personas, el riesgo de ser víctima de fraudes digitales crece a un ritmo alarmante.

Aunque las estafas a través de WhatsApp no son un fenómeno nuevo, pero su sofisticación y frecuencia exigen una alerta constante. Una de las modalidades más frecuentes es la suplantación de identidad. Los estafadores clonan el perfil de un familiar, amigo o contacto de confianza, usando su foto y nombre, y envían mensajes pidiendo dinero urgentemente bajo pretextos dramáticos, como una emergencia médica o un problema legal inesperado.

Otra táctica devastadora es el secuestro de cuentas a través del código de verificación de seis dígitos. El delincuente, haciéndose pasar a menudo por un supuesto "soporte técnico" de WhatsApp o un conocido que afirma haber enviado el código por error, solicita que se le reenvíe.

El nuevo engaño: La llamada 'Hola, tengo algo muy importante...'

Recientemente, ha resaltado una modalidad de estafa que comienza fuera de la aplicación de mensajería, pero cuyo objetivo final es comprometer la cuenta de WhatsApp: la llamada que inicia con la frase: "Hola, tengo algo muy importante que decirte, ¿me puedes agregar a WhatsApp?"

Esta estrategia es particularmente insidiosa porque aprovecha el impulso humano de la curiosidad y la preocupación. La llamada, realizada por un número desconocido, suele tener un tono de voz que suena familiar o urgente, intentando establecer una conexión personal y creíble con la víctima. Incluso estos delincuentes usan IA para obtener la voz.

Al ser agregado a la agenda, el estafador obtiene información pública del perfil de WhatsApp (foto, estado, nombre), que puede usar para suplantar a la víctima ante otros contactos o para refinar su ataque.

Una vez en WhatsApp, la conversación avanza hacia la fase crucial. El delincuente, ya sea por medio de excusas o haciéndose pasar por un servicio de seguridad, intentará persuadir a la víctima para que comparta el código de verificación que, supuestamente, le ha llegado por error o como parte de un proceso de "seguridad".

El peligro de esta estafa es que la víctima, al agregar el número y conversar, baja la guardia. La falsa urgencia y la confidencialidad simulada del mensaje importante ("te lo digo por WhatsApp") facilitan que el atacante logre el robo de la cuenta mediante el código de seis dígitos.