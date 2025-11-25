CANAL RCN
Economía

Advertencia a colombianos por estafa con llamada por WhatsApp: hay peligroso mensaje oculto

Mucho cuidado con responder números desconocidos.

Nuevo fraude en WhatsApp: archivos falsos que roban tu dinero y acceden a tu cuenta
Foto: Freepik

Noticias RCN

noviembre 25 de 2025
11:14 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En la era digital, donde aplicaciones como WhatsApp se han convertido en la principal vía de comunicación para miles de millones de personas, el riesgo de ser víctima de fraudes digitales crece a un ritmo alarmante.

Aunque las estafas a través de WhatsApp no son un fenómeno nuevo, pero su sofisticación y frecuencia exigen una alerta constante. Una de las modalidades más frecuentes es la suplantación de identidad. Los estafadores clonan el perfil de un familiar, amigo o contacto de confianza, usando su foto y nombre, y envían mensajes pidiendo dinero urgentemente bajo pretextos dramáticos, como una emergencia médica o un problema legal inesperado.

Nueva modalidad de estafa en WhatsApp de cara a la época de Navidad
RELACIONADO

Nueva modalidad de estafa en WhatsApp de cara a la época de Navidad

Otra táctica devastadora es el secuestro de cuentas a través del código de verificación de seis dígitos. El delincuente, haciéndose pasar a menudo por un supuesto "soporte técnico" de WhatsApp o un conocido que afirma haber enviado el código por error, solicita que se le reenvíe.

El nuevo engaño: La llamada 'Hola, tengo algo muy importante...'

Recientemente, ha resaltado una modalidad de estafa que comienza fuera de la aplicación de mensajería, pero cuyo objetivo final es comprometer la cuenta de WhatsApp: la llamada que inicia con la frase: "Hola, tengo algo muy importante que decirte, ¿me puedes agregar a WhatsApp?"

Esta estrategia es particularmente insidiosa porque aprovecha el impulso humano de la curiosidad y la preocupación. La llamada, realizada por un número desconocido, suele tener un tono de voz que suena familiar o urgente, intentando establecer una conexión personal y creíble con la víctima. Incluso estos delincuentes usan IA para obtener la voz.

Al ser agregado a la agenda, el estafador obtiene información pública del perfil de WhatsApp (foto, estado, nombre), que puede usar para suplantar a la víctima ante otros contactos o para refinar su ataque.

Una vez en WhatsApp, la conversación avanza hacia la fase crucial. El delincuente, ya sea por medio de excusas o haciéndose pasar por un servicio de seguridad, intentará persuadir a la víctima para que comparta el código de verificación que, supuestamente, le ha llegado por error o como parte de un proceso de "seguridad".

El peligro de esta estafa es que la víctima, al agregar el número y conversar, baja la guardia. La falsa urgencia y la confidencialidad simulada del mensaje importante ("te lo digo por WhatsApp") facilitan que el atacante logre el robo de la cuenta mediante el código de seis dígitos.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

SOAT

Conductores en Colombia recibirían pago de más de 8 millones pesos por el SOAT: muchos no lo saben

Comercio

Estos son los carros híbridos más económicos en Colombia antes del cierre de 2025: conozca el listado

Comercio

Reconocida juguetería de EE.UU. aterrizará en Colombia y competirá en el mercado: estos serán sus puntos

Otras Noticias

Venezuela

"Será sí o sí": vidente reveló qué pasaría próximamente con Venezuela en medio de la tensión con Estados Unidos

La vidente realizó un nuevo análisis y predijo lo que, según ella, estaría pasando justo en este momento.

Antioquia

Condenan a Santiago Uribe a 28 años y 4 meses de prisión por concierto para delinquir

El Tribunal Superior de Antioquia halló responsable al hermano del expresidente del delito de concierto para delinquir agravado.

Estados Unidos

¿EE. UU. garantiza visa a quienes tengan boleta para el Mundial? Embajador respondió

Inglaterra

Inició el juicio contra el hombre acusado de atropellar a una multitud durante celebraciones del Liverpool

Tecnología

Las 5 tendencias que revolucionarán el 2026 para clínicas y hospitales