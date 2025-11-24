Nueva modalidad de estafa en WhatsApp de cara a la época de Navidad

En los últimos días, expertos en ciberseguridad han advertido sobre una nueva modalidad de estafa en WhatsApp que está siendo utilizada para engañar a los ciudadanos y obtener acceso a su información personal.

RELACIONADO Así funciona la estrategia de Nequi para evitar estafas en diciembre

El método, que ya circula ampliamente en redes sociales, aprovecha la curiosidad y la urgencia para atraer a sus víctimas, especialmente en épocas de alto movimiento financiero.

¿Cómo funciona este nuevo mecanismo de estafa a través de WhatsApp?

La dinámica inicia con una llamada inesperada o un mensaje breve proveniente de un número desconocido. Frases como “necesito hablar contigo urgente” o “agrégame a WhatsApp, por favor” se han vuelto recurrentes en estos casos.

El objetivo principal es que la persona agregue el número a su lista de contactos dentro de la aplicación, lo que facilita el siguiente paso del engaño.

Según especialistas, esta táctica busca generar intriga inmediata y provocar que el receptor actúe por impulso. Una vez añadido el número, el estafador intenta iniciar sesión en la cuenta de la víctima desde otro dispositivo.

Esto hace que al usuario le llegue un código de verificación, el cual será solicitado insistentemente bajo la excusa de resolver un supuesto “asunto urgente”.

Este procedimiento, que ya ha sido documentado por creadores de contenido tecnológicos, apela a la psicología de la víctima: la presión, el misterio y la rapidez son elementos clave del fraude.

Por eso, las autoridades recomiendan desconfiar de cualquier comunicación sospechosa que pida acciones inmediatas sin explicación clara.

El riesgo detrás del código de verificación en WhatsApp

Los especialistas advierten que el mayor peligro aparece cuando la persona comparte el código de acceso enviado por WhatsApp.

Con este dato, los delincuentes pueden tomar el control total de la cuenta, bloquear la recuperación del perfil e incluso contactar a familiares o amigos para solicitar dinero, haciéndose pasar por la víctima.

La Policía y expertos en tecnología recuerdan que las estafas digitales se intensifican en temporadas de pagos y mayor flujo económico, y la nueva modalidad de estafa en WhatsApp es una de las más utilizadas actualmente por los delincuentes.

La recomendación general es sencilla: nunca entregar códigos, no agregar números sospechosos y reportar cualquier intento de engaño.

Con esta alerta se busca que los usuarios eviten caer en la nueva modalidad de estafa en WhatsApp, que continúa expandiéndose y aprovechándose del descuido digital de muchas personas.