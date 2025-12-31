CANAL RCN
Colombia Video

Alarmante cifra de quemados con pólvora: hay multas por uso irresponsable

Antioquia, Bogotá y Norte de Santander son las regiones con más quemados en las celebraciones de diciembre en 2025.

Noticias RCN

diciembre 31 de 2025
07:02 a. m.
A pocas horas de cerrar el año, las autoridades dieron a conocer el balance de personas quemadas con pólvora. La cifra es alarmante: 998 personas lesionadas solo en el mes de diciembre.

315 de los casos son niños, y 683 adultos. Antioquia, Bogotá y Norte de Santander son los que están encabezando esa lista de regiones con el mayor número de lesionados.

El capitán Álvaro Farfán, delegado de los Bomberos de Cundinamarca, hizo un llamado a los padres y cuidadores sobre el uso de pólvora en menores y evitar riesgos de lesiones irreversibles.

¿Cuáles podrían ser las afectaciones de una quemadura con pólvora?

Capitán Álvaro Farfán:

Las afectaciones pueden ser muchas, entre lo que son quemaduras, lesiones por amputaciones, también lesiones en la vista,

Hay que tener en cuenta que no existe elemento pirotécnico 100% seguro, este debe ser manipulado por personal experto calificado para evitar precisamente situaciones lamentables.

Recomendaciones en caso de sufrir una quemadura con pólvora

Capitán Álvaro Farfán:

Inmediatamente hay que remitir a las personas para que reciban atención médica especializada, teniendo en cuenta que la pólvora es altamente infecciosa, estas quemaduras son difíciles de tratar, a veces realizamos tratamiento casero y esto puede generar empeoramiento en las lesiones o heridas.

Multas para padres o adultos sorprendidos haciendo uso de la pólvora

Capitán Álvaro Farfán:

Bueno, a las personas que sean sorprendidas, principalmente pueden generarse algunas multas que están claramente establecidas por el Código Nacional de Policía.

De igual manera, a los padres quemadores responsables o adultos que lleven elementos pirotécnicos a menores, también pueden recibir sanciones o la pérdida potestad de los menores.

