CANAL RCN
Economía

La millonaria cifra que marca el nuevo rumbo de la publicidad exterior en Colombia

Noticias RCN

febrero 12 de 2026
01:41 p. m.
En Colombia, la inversión publicitaria total crecerá un 9% en 2025, alcanzando los 6,6 billones de pesos colombianos (aproximadamente 1,7 mil millones de dólares), de acuerdo con Mediabrands.

Publicis Groupe llevó a cabo en Medellín una edición especial de Woohland 2026, su evento insignia especializado en publicidad exterior.

Por primera vez, el encuentro se trasladó a la capital antioqueña en una jornada diseñada exclusivamente para el Grupo Nutresa, con el propósito de robustecer la visión estratégica sobre el ecosistema del Out Of Home (OOH).

El evento se desarrolló bajo un formato de showroom técnico. Este espacio permitió que los líderes de las marcas de Nutresa interactuaran con soluciones avanzadas del medio, explorando y probando nuevos formatos para identificar su impacto real en el consumidor.

En esta edición, Woohland 2026 se enfocó en la interacción directa, los equipos de mercadeo de Grupo Nutresa recorrieron estaciones donde la creatividad se integró con tecnología DOOH (Digital Out Of Home) , el uso estratégico de data para la segmentación de audiencias y formatos especiales con producciones diferenciales. Esta dinámica facilitó una visión clara sobre cómo la publicidad exterior evoluciona hacia canales más dinámicos, precisos y medibles.

"Llevar Woohland a Medellín junto a nuestros aliados estratégicos es un paso clave en nuestra evolución. Buscamos que los equipos del Grupo Nutresa vivieran una experiencia técnica, práctica e inspiradora, validando que el OOH es una herramienta potente para generar conexiones en el entorno urbano", mencionó Sheyla Bedoya directora de OOH Publicis Groupe.

Durante el encuentro se analizó la importancia de la innovación en el espacio público, priorizando temas como retail, métricas de efectividad y las tendencias globales que rigen la pauta exterior actualmente. La exclusividad de la jornada permitió un intercambio de ideas alineado a los desafíos específicos de las marcas de Nutresa, posicionando la tecnología y la colaboración como los ejes centrales de la conversación.

Con esta edición, Publicis Groupe reafirma su compromiso con el desarrollo de la publicidad exterior en Colombia, impulsando el crecimiento del sector bajo su modelo de trabajo Power of One.

