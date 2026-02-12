Trump se reunirá con siete dirigentes latinoamericanos en marzo

Bajo la autoproclamada premisa de ser liderar la región y mediante la implementación de su denominada Doctrina Donroe —una reinterpretación personal de la Doctrina Monroe como estrategia de seguridad nacional—, el presidente Donald Trump encabezará el próximo 7 de marzo en Miami una cumbre regional clave con los mandatarios de Argentina, Paraguay, Bolivia, El Salvador, Ecuador y Honduras.

Según reveló un funcionario de la Casa Blanca a la agencia AFP bajo condición de anonimato, esta cita es el primer encuentro de este tipo desde que el republicano asumió el poder hace poco más de un año, en un contexto donde el mandatario considera que América Latina y el Caribe es la zona a vigilar imperativamente ante un nuevo orden mundial en el que China es el rival a batir.

La Cumbre de las Américas sigue sin ser programada:

El eje central de esta cumbre es contrarrestar la influencia que Pekín ha consolidado tras años de invertir en la región. Para revertir dicha tendencia, Trump ha aplicado una política que alterna medidas drásticas, como un bloqueo petrolero contra Cuba, intervenciones en Venezuela y amenazas a potencias como Brasil y Colombia, con giros pragmáticos y personalistas.

A pesar de haber pospuesto sin fecha la Cumbre de las Américas prevista para 2025 en República Dominicana, el estadounidense ha estrechado lazos con figuras como el salvadoreño Nayib Bukele, aliado estratégico que ha decidido colaborar desde el primer momento con la dura política antimigratoria de Washington, y argentino Javier Milei, que es el líder más cercano ideológicamente a Trump en la región.

¿Qué esperan los líderes latinoamericanos de la reunión con Trump?

Por su parte, el hondureño Tito Asfura, que contó con el respaldo decisivo de Trump durante su campaña y el controvertido conteo de votos, buscará en Miami que el republicano revierta el fin del estatuto de protección temporal (TPS) que benefició a miles de sus compatriotas, ofreciendo a cambio cooperación en la lucha contra el narcotráfico.

Mientras, los presidentes Peña, de Paraguay; Paz, de Bolivia; Noboa, de Ecuador; proyectan sus propios intereses comerciales, relacionados con el petróleo y la explotación de minerales.

Esta cumbre en Miami consolida la visión de una región alineada bajo la influencia de Washington, marcando una diferencia con las tensiones pasadas, como las que Trump mantuvo con el colombiano Gustavo Petro, a quien acogió el tres de febrero tras meses de desencuentros en redes sociales, demostrando su capacidad para ejecutar cambios de rumbo inesperados en su política exterior.