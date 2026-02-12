CANAL RCN
Internacional

Trump se reunirá con siete dirigentes latinoamericanos en marzo

Contrario a la Cumbre de las Américas, que debía realizarse en 2025, pero fue aplazada, el encuentro del republicano con presidentes de America Latina ya tiene una fecha definida.

Foto: AFP
Foto: AFP

Noticias RCN

AFP

febrero 12 de 2026
01:41 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Bajo la autoproclamada premisa de ser liderar la región y mediante la implementación de su denominada Doctrina Donroe —una reinterpretación personal de la Doctrina Monroe como estrategia de seguridad nacional—, el presidente Donald Trump encabezará el próximo 7 de marzo en Miami una cumbre regional clave con los mandatarios de Argentina, Paraguay, Bolivia, El Salvador, Ecuador y Honduras.

Según reveló un funcionario de la Casa Blanca a la agencia AFP bajo condición de anonimato, esta cita es el primer encuentro de este tipo desde que el republicano asumió el poder hace poco más de un año, en un contexto donde el mandatario considera que América Latina y el Caribe es la zona a vigilar imperativamente ante un nuevo orden mundial en el que China es el rival a batir.

Presidente Trump amenaza con iniciar ataques en tierra contra grupos narcotraficantes
RELACIONADO

Presidente Trump amenaza con iniciar ataques en tierra contra grupos narcotraficantes

La Cumbre de las Américas sigue sin ser programada:

El eje central de esta cumbre es contrarrestar la influencia que Pekín ha consolidado tras años de invertir en la región. Para revertir dicha tendencia, Trump ha aplicado una política que alterna medidas drásticas, como un bloqueo petrolero contra Cuba, intervenciones en Venezuela y amenazas a potencias como Brasil y Colombia, con giros pragmáticos y personalistas.

A pesar de haber pospuesto sin fecha la Cumbre de las Américas prevista para 2025 en República Dominicana, el estadounidense ha estrechado lazos con figuras como el salvadoreño Nayib Bukele, aliado estratégico que ha decidido colaborar desde el primer momento con la dura política antimigratoria de Washington, y argentino Javier Milei, que es el líder más cercano ideológicamente a Trump en la región.

Cámara de Representantes rechaza aranceles de Trump a productos canadienses
RELACIONADO

Cámara de Representantes rechaza aranceles de Trump a productos canadienses

¿Qué esperan los líderes latinoamericanos de la reunión con Trump?

Por su parte, el hondureño Tito Asfura, que contó con el respaldo decisivo de Trump durante su campaña y el controvertido conteo de votos, buscará en Miami que el republicano revierta el fin del estatuto de protección temporal (TPS) que benefició a miles de sus compatriotas, ofreciendo a cambio cooperación en la lucha contra el narcotráfico.

Mientras, los presidentes Peña, de Paraguay; Paz, de Bolivia; Noboa, de Ecuador; proyectan sus propios intereses comerciales, relacionados con el petróleo y la explotación de minerales.

Esta cumbre en Miami consolida la visión de una región alineada bajo la influencia de Washington, marcando una diferencia con las tensiones pasadas, como las que Trump mantuvo con el colombiano Gustavo Petro, a quien acogió el tres de febrero tras meses de desencuentros en redes sociales, demostrando su capacidad para ejecutar cambios de rumbo inesperados en su política exterior.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Estados Unidos

ICE y el terror que genera en los niños: colombiana narró lo traumático que fue estar detenida

Artistas

Shock: murió importante actor unos días después de un preocupante mensaje en sus redes sociales

Rusia

Rusia bloqueó el acceso a WhatsApp, más de 100 millones de usuarios están sin el servicio

Otras Noticias

Bogotá

¡Se acaban los dolores de cabeza en el norte de Bogotá por trancones! Habilitan importante carril

La vía está a nada que quedar 100% completada, pero el Distrito habilitó tramos que cambiarán la movilidad en una zona concurrida.

Artistas

Expareja de un reconocido actor colombiano aclaró su orientación sexual: ¿qué dijo?

La reconocida creadora de contenido abrió su corazón y respondió sin tapujos. Descubra sus declaraciones.

Finanzas personales

Golpe al bolsillo: estos son los bancos que más cobran al hacer un avance con tarjeta de crédito

James Rodríguez

James se puso la ropa de entrenamiento: así fue su llegada a la pretemporada de Minnesota

Alimentos

Este es el snack nocturno que ayuda a conciliar el sueño, según estudios