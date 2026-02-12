CANAL RCN
Colombia

¡Se acaban los dolores de cabeza en el norte de Bogotá por trancones! Habilitan importante carril

La vía está a nada que quedar 100% completada, pero el Distrito habilitó tramos que cambiarán la movilidad en una zona concurrida.

Foto: Alcaldía de Bogotá.
Foto: Alcaldía de Bogotá.

Nicolás Martínez Sánchez

febrero 12 de 2026
01:37 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

A finales de noviembre de 2025, la Alcaldía habilitó un sector de la avenida Laureano Gómez (carrera 9) entre calles 170 y 183. Este carril busca descongestionar el tráfico hacia el norte, concretamente en la Autopista y la Séptima.

Entregan obra que mejorará la movilidad en el norte de Bogotá: beneficiará a más del millón
RELACIONADO

Entregan obra que mejorará la movilidad en el norte de Bogotá: beneficiará a más del millón

La vía recoge 1.3 kilómetros con tres carriles y tuvo un costo que superó los 156 mil millones de pesos. Desde el 25 de noviembre, se habilitó el costado oriental entre calles 170 y 183 sentido sur - norte; por lo que era cuestión de meses que el occidental quedara listo.

Carriles habilitados en los últimos meses

Un mes después, quedó a disposición el mismo costado y sentido, pero entre las calles 183 y 188 Bis.

Las estimaciones del Distrito apuntan que si una persona requiere ir al norte, con esta obra podría ahorrarse media hora y malestares por el tráfico.

Hace pocas horas, el costado occidental sentido norte – sur finalmente se hizo realidad y más de un millón de personas en Usaquén podrán sacarle provecho, específicamente aquellos que viven en San Antonio, Tibabita, Villa de Aranjuez, Bello Horizonte, Lijacá, Verbenal, Buenavista y Libertad.

Se habilitaron dos tramos en la parte oriental, entre calles 182 – 183; y en el occidente entre calles 185B y 181. Ambos en sentido norte sur.

¿Qué le falta para quedar completa?

Por si fuera poco, los beneficiados no serán únicamente aquellos que transiten en carro. Resulta que también están disponibles los 1.3 kilómetros de ciclorruta y una extensa área de espacio público. Con el anuncio, la obra se acerca al 98%.

VIDEO | Cámaras captaron un violento intento de robo a mano armada en un restaurante de Bogotá
RELACIONADO

VIDEO | Cámaras captaron un violento intento de robo a mano armada en un restaurante de Bogotá

Son contados los meses de espera para que la vía esté completa. La alcaldía precisó que en los primeros seis meses de este año acabarán con los tres frentes restantes, los cuales están ad-portas de enlazarse con el Acueducto, contar con espacio público y tener un terreno mejorado.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Lluvias En Colombia

Gobernadores piden al Gobierno Nacional que utilice los recursos no ejecutados de las regalías para atender la emergencia invernal

Lluvias En Colombia

Lluvias desatan emergencia en Nariño: vías incomunicadas, puentes colapsados y personas en riesgo

Temblor en Colombia

¡Otra vez tembló masivamente en Colombia hoy 12 de febrero de 2026! Este es el reporte

Otras Noticias

Artistas

Expareja de un reconocido actor colombiano aclaró su orientación sexual: ¿qué dijo?

La reconocida creadora de contenido abrió su corazón y respondió sin tapujos. Descubra sus declaraciones.

Estados Unidos

ICE y el terror que genera en los niños: colombiana narró lo traumático que fue estar detenida

María Antonia fue usada por los agentes para arrestar a su mamá, quien asegura estar en un proceso migratorio.

Finanzas personales

Golpe al bolsillo: estos son los bancos que más cobran al hacer un avance con tarjeta de crédito

James Rodríguez

James se puso la ropa de entrenamiento: así fue su llegada a la pretemporada de Minnesota

Alimentos

Este es el snack nocturno que ayuda a conciliar el sueño, según estudios