¡Se acaban los dolores de cabeza en el norte de Bogotá por trancones! Habilitan importante carril

A finales de noviembre de 2025, la Alcaldía habilitó un sector de la avenida Laureano Gómez (carrera 9) entre calles 170 y 183. Este carril busca descongestionar el tráfico hacia el norte, concretamente en la Autopista y la Séptima.

La vía recoge 1.3 kilómetros con tres carriles y tuvo un costo que superó los 156 mil millones de pesos. Desde el 25 de noviembre, se habilitó el costado oriental entre calles 170 y 183 sentido sur - norte; por lo que era cuestión de meses que el occidental quedara listo.

Carriles habilitados en los últimos meses

Un mes después, quedó a disposición el mismo costado y sentido, pero entre las calles 183 y 188 Bis.

Las estimaciones del Distrito apuntan que si una persona requiere ir al norte, con esta obra podría ahorrarse media hora y malestares por el tráfico.

Hace pocas horas, el costado occidental sentido norte – sur finalmente se hizo realidad y más de un millón de personas en Usaquén podrán sacarle provecho, específicamente aquellos que viven en San Antonio, Tibabita, Villa de Aranjuez, Bello Horizonte, Lijacá, Verbenal, Buenavista y Libertad.

Se habilitaron dos tramos en la parte oriental, entre calles 182 – 183; y en el occidente entre calles 185B y 181. Ambos en sentido norte sur.

¿Qué le falta para quedar completa?

Por si fuera poco, los beneficiados no serán únicamente aquellos que transiten en carro. Resulta que también están disponibles los 1.3 kilómetros de ciclorruta y una extensa área de espacio público. Con el anuncio, la obra se acerca al 98%.

Son contados los meses de espera para que la vía esté completa. La alcaldía precisó que en los primeros seis meses de este año acabarán con los tres frentes restantes, los cuales están ad-portas de enlazarse con el Acueducto, contar con espacio público y tener un terreno mejorado.