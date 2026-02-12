Golpe al bolsillo: estos son los bancos que más cobran al hacer un avance con tarjeta de crédito

En este 2026, las tarjetas de crédito continúan siendo una de las herramientas más utilizadas por los consumidores. Sin embargo, existe una funcionalidad que, aunque ofrece un salvavidas inmediato en momentos de urgencia, suele ser la más costosa de todo el portafolio bancario: el avance en efectivo.

Un avance es, en esencia, un préstamo a corto plazo que el banco le otorga utilizando el cupo disponible de su tarjeta de crédito. A diferencia de una compra convencional, donde usted adquiere un bien o servicio, el avance le permite disponer de dinero físico a través de cajeros automáticos, oficinas bancarias o transferencias directas a su cuenta de ahorros.

En la mayoría de los casos, los intereses comienzan a correr desde el mismo día en que se recibe el dinero. Además, muchas entidades difieren automáticamente estas transacciones a plazos largos (de 24 a 36 meses), lo que multiplica el costo final si el usuario no realiza un abono extraordinario.

Estos son los bancos que más cobran por un avance con tarjeta de crédito

Con el inicio del nuevo año, las tasas de interés y las tarifas por servicios financieros han mostrado ajustes significativos. Para febrero de 2026, la Tasa de Usura (el límite máximo que un banco puede cobrar por un crédito) se ha situado en niveles que obligan a los consumidores a comparar antes de introducir su plástico en un cajero.

Estos movimientos se mueven en un rango que va aproximadamente del 16 % al 24 % efectivo anual (E.A.), dependiendo de la entidad.

Hacer un avance no solo implica pagar intereses; también conlleva una comisión por transacción que varía drásticamente entre entidades.

BBVA Colombia - 24,3%

Banco de Bogotá - 24%

Banco de Occidente - 23,9%

Nu Colombia - 23,6%

Por otro lado, las entidades que figuran con la tasa más baja son Davivienda, que cobra 16%, Banco Coopcentral, con 18,37 %, y Banco Falabella, con 20,93 %.

Los expertos aseguran que si decide realizar un avance, intente pagarlo en su totalidad en el menor tiempo posible para detener la acumulación diaria de intereses, que en este 2026 sigue siendo la más alta del mercado de consumo.