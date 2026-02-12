Pensión por vejez en mujeres: así puede calcular cómo queda con la nueva reducción

Tras años de debates sobre la equidad de género en el mercado laboral, ha entrado en vigor la reducción progresiva de las semanas de cotización para las mujeres.

Esta medida, impulsada inicialmente ratificada en el nuevo marco pensional, busca compensar las barreras históricas que enfrentan las mujeres, como las brechas salariales y el trabajo de cuidado no remunerado.

A partir del 1 de enero de este año, el requisito de 1,300 semanas quedó en el pasado. Para las mujeres que cumplan la edad de jubilación (57 años) durante el 2026, el mínimo exigido se ha fijado en 1,250 semanas. Este es solo el primer paso de un cronograma que disminuirá 25 semanas cada año hasta alcanzar el tope de 1,000 semanas en el año 2036.

Según expertos en seguridad social, reducir el tiempo de cotización no es un "regalo", sino un acto de justicia ante la realidad de que muchas mujeres deben interrumpir sus carreras por la maternidad o el cuidado de familiares. Además, este cambio aplica tanto para quienes están en el régimen público (Colpensiones) como para aquellas en los fondos privados.

Pensión de vejez en Colpensiones: así se calcula con la nueva reducción

Para quienes cotizan en Colpensiones, el impacto de esta reducción es directo en la fórmula de liquidación de su mesada. Al reducirse el umbral de entrada, el cálculo de la Tasa de Reemplazo (el porcentaje del salario que recibirá como pensión) se ajusta a las nuevas realidades.

El Ingreso Base de Liquidación sigue obteniéndose del promedio de los salarios sobre los cuales se cotizó en los últimos 10 años. Sin embargo, con el nuevo mínimo de 1,250 semanas en 2026, la mujer ya tiene derecho al porcentaje básico de pensión, que oscila entre el 65% y el 80% de su IBL, dependiendo del monto de su salario.

A pesar de la reducción, el sistema sigue premiando la permanencia. Si una mujer decide seguir trabajando después de cumplir las 1,250 semanas (o el mínimo vigente según el año), podrá aumentar su pensión:

Por cada 50 semanas adicionales cotizadas por encima del mínimo, el porcentaje de la pensión aumenta un 1.5%.

Este incremento permite que, aunque el requisito mínimo baje, aquellas que logren cotizar más tiempo vean una mejora significativa en su ingreso mensual.

Un punto fundamental en el cálculo para las mujeres con hijos es la posibilidad de reducir 50 semanas por cada hijo (con un máximo de 3 hijos, para un total de 150 semanas menos). Esto significa que una mujer con tres hijos, en este 2026, podría pensionarse con solo 1,100 semanas cotizadas efectivamente, sumando el beneficio de la sentencia y el bono por maternidad.

Para acceder a estos beneficios, es indispensable haber cumplido los 57 años de edad. La reducción solo aplica al tiempo de cotización, no a la edad.