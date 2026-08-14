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Falla masiva de Movistar dejó sin internet y TV a varias ciudades: la empresa explicó qué pasó

La empresa de telefonía fue clara en lo que pasó con lo reportado por los usuarios.

Noticias RCN

agosto 14 de 2026
11:06 a. m.
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Durante las últimas horas, miles de usuarios de Movistar en varias regiones de Colombia reportaron una falla masiva en los servicios de internet hogar, televisión por suscripción y telefonía móvil. La interrupción generó una ola de quejas en redes sociales por la inestabilidad de la señal en ciudades principales.

Según los reportes de los suscriptores y monitoreos de conectividad, las zonas con mayor afectación incluyeron a Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena, Floridablanca y Soacha.

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Los inconvenientes impidieron a miles de personas navegar por internet y acceder a plataformas de entretenimiento.

¿Por qué se cayó la red de Movistar? La explicación oficial

Ante el descontento de los clientes, Movistar emitió un comunicado oficial aclarando las causas detrás de la interrupción generalizada. La compañía atribuyó el problema a daños técnicos en su red de fibra óptica en varios puntos del país.

Adicionalmente, el operador explicó que las labores de reparación se vieron complejas debido a las secuelas que dejó el reciente terremoto en Colombia, el cual ya había comprometido previamente parte de la infraestructura de telecomunicaciones en la región.

"Presentamos intermitencias en nuestros servicios fijos y móviles debido a daños producidos en la red de fibra óptica en diferentes lugares del país. Nuestro equipo técnico en terreno ha logrado recuperar la operación y normalizar el servicio", detalló la compañía en diálogo con El Tiempo.

Movistar confirmó que sus técnicos trabajaron desplegados en el terreno para restablecer la totalidad del servicio y ofreció disculpas por los inconvenientes causados.

Para aquellos usuarios que continúen experimentando intermitencias, la empresa sugiere reiniciar el módem o router una sola vez. Si el problema persiste, aconsejan ponerse en contacto con las líneas de soporte oficial sin alterar las configuraciones avanzadas de los equipos.

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