“Hay aval y está en la ponencia”: Jaime Dussán confirmó la existencia del concepto fiscal de la reforma pensional

En los próximos días el Congreso define qué pasará con la reforma pensional. Entre los puntos más álgidos en la discusión de esta iniciativa del Gobierno Nacional se mantiene el umbral de cotización de 2.3 salarios mínimos.

Así como la administración del fondo del ahorro pensional que será manejada por el Banco de la República. Los integrantes de este comité serán designados por el presidente de la república. De convertirse en ley, entraría en vigencia el 1 de julio de 2025.

Jaime Dussán, presidente de Colpensiones, conversó con Noticias RCN para aclarar las dudas que se mantienen sobre la reforma pensional que avanza favorablemente en el Congreso.

¿Colpensiones está preparado para asumir la afiliación de 28 millones de pensionados?

Una vez llegamos nosotros nos preparamos para la reforma pensional. Tenemos la convicción de que la Cámara de Representantes la va a aprobar y que va a conciliación con el Senado.

Iniciamos un proceso largo, donde los colombianos laboralmente activos van a Colpensiones, que tiene 6.5 millones y cotizan 2.7 millones, en los fondos privados hay 18 millones y cotizan ocho millones realmente, entonces la primera tarea es pasarlos a Colpensiones y hacer la campaña que los que no cotizan, de ahora en adelante coticen, porque si no lo hacen no van a tener pensión y estaríamos frente a la situación de que casi cinco millones de colombianos jamás van a poder tener una pensión porque lamentablemente, llegó la época en la que ya deberían tener sus semanas, tienen la edad y no pueden hacer, y a ellos son a los que el presidente les creó el fondo pensional.

Estamos preparados con nuestro personal. Hemos hecho muchos seminarios, cursos, inclusive de inteligencia artificial, donde tenemos un equipo tecnológico, de acuerdo con la empresa de teléfonos de Bogotá, telefónica de España, con muchas instituciones, estamos preparados para recibir ese grupo grande de colombianos que en un proceso de los próximos años irán progresivamente en la transición, llegando a Colpensiones, en la medida que cumplan su edad y sus semanas, se van a ir pensionando.

Colpensiones es la única entidad que pensiona seriamente. Los fondos privados han pensionado solamente a 135.000 personas y nosotros hemos pensionado a 1.780.000. Estamos pensionando en 60 días y los 30 de cada mes estamos pagando la pensión a ese grupo grande.

La ministra dijo que era un proceso de transición el que se iba a implementar y es así. No es que uno coge la montonera y la envía. Los fondos privados tienen las historias laborales y nos las tiene que pasar a nosotros para precisarlas, las adecuamos y somos responsables del gran proceso.

RELACIONADO Procuraduría inició investigaciones contra directivos de Colpensiones por presuntas irregularidades en contratos

¿Cómo funcionará el sistema pensional que se distribuirá en cuatro pilares?

El pilar más importante es el que la gente entrega para su pensión. La gente tiene la obligación de cotizar todos los meses para su pensión. Las responsabilidades de las empresas, el Gobierno, de los independiente, para que la gente tenga sus 1.300 semanas y cotice. Lo que la norma dice es 2.3, pero si la gente quiere mucho más, cotiza en un fondo pensional que no son solamente los cuatro fondos existentes hoy, la ley permite que se creen unos nuevos fondos y esos dineros van al fondo que va a manejar el Banco de la República y esos recursos se mantienen ahí mientras la gente cumple sus requisitos para pensionarse.

Hay un fondo solidario para ayudar a tres millones de colombianos en pobreza extrema, que no van a tener ninguna posibilidad y esos recursos van a producir unos intereses que contribuirán a mermar los recursos del presupuesto nacional para que esos recursos sean dedicados a los pobres de Colombia.

Los otros pilares, contributivo, solidario, es una norma bien hecha, y que ha sido presentada varias veces, por el presidente Santos y Duque, es proyecto que existe en España y en varios países de América Latina y que es una buena experiencia para una reforma que debe ser única.

El tener un régimen privado y público no ha sido bueno para el país.

¿La reforma pensional va a tener un aval fiscal?

Esto tiene aval fiscal, el ministro de Hacienda lo ha entregado, está la ponencia, inicia la discusión el día mañana en la Cámara de Representantes.

Este es un proyecto eterno como las religiones. La ley 100 duró 30 años, y eso sigue un proceso evolutivo en la medida en que se avance.

Los fondos privados han tenido unos privilegios grandísimos y manejar 420.000 billones en las cuentas de los bancos que tienen una buena rentabilidad, se defiende lo que es parte fundamental en el negocio que les permite tener un buen capital.

¿Por qué para el independiente es difícil cotizar sumas tan altas?

Los independientes definen qué tipo de pensión quieren, y de cuántos salarios mínimos la quieren.

El independiente puede decir yo quiero un salario mínimo o 25 salarios mínimos.

Lo que tiene es que ir a cotizar y cotiza sobre la base de lo que quiere, una pensión de dos SMMLV o de 10.

Hay gente que tiene pensiones de 18 y 20 millones de pesos.

La gente tiene que ahorrar y contribuir pagando su aporte mensual para cumplir las 1.300 semanas, de acuerdo con su capacidad adquisitiva.

¿Cómo avanza el proceso para reducir las semanas de cotización de las mujeres?

Las mujeres han sido abandonadas en Colombia y no han tenido ni los aportes ni la responsabilidad del Gobierno, ni de los patronos. Aquí hay un proceso de transición de las mujeres, como falló la Corte Constitucional, y como un aporte de la propuesta presentada por la ministra del trabajo que por cada niño o niña que nazca se le dan 50 semanas.

Eso va a permitir que las personas que no completan las 1.300 semanas y tenga la edad se puedan pensionar y el excedente que falta para completar las semanas se les va descontando de su pensión.

Por cada hijo las mujeres tienen 50 semanas y los tiene los acredita, en adelante, es un derecho que se les va a conceder a las mujeres de Colombia.

Hasta las 1.000 semanas queda el derecho, si cumple con los 57 años que requiere la edad, ella se pensiona y lo que le falte para completar las semanas se lo van a descontar poco a poco.

RELACIONADO Asofondos pidió que la reforma pensional tenga reglas justas en la administración del ahorro

¿La figura de los fondos cambia con la reforma pensional?

Los fondos quedarán recogiendo los dineros de la gente que quiera más de 2.3% y a manejar los recursos que hoy tiene el grupo de colombianos que se afilien y que están pasando al fondo, en la medida que la gente va ganando el derecho a pensionarse.