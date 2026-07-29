Emprendedor colombiano analiza la transformación de la cosmética en el mercado nacional

La industria de la belleza en Colombia vive una transformación impulsada por nuevos hábitos de consumo, mayor interés por el bienestar y una creciente preferencia por marcas con propuestas diferenciadas.

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Hoy en día una nueva generación de empresarios está redefiniendo la forma en que los consumidores descubren productos cosméticos y apoyan el talento nacional.

La evolución del mercado coincide con un momento de expansión para la industria. De acuerdo con Mordor Intelligence, el mercado colombiano de belleza crecerá un 7,18 % durante 2026, pasando de US$351,72 millones en 2025 a US$376,3 millones.

Las proyecciones también indican que el sector alcanzará un valor cercano a los US$531,5 millones en 2031.

Este crecimiento responde a consumidores cada vez más informados que, además de adquirir maquillaje, productos para el cuidado de la piel o fragancias, buscan innovación, asesoría especializada y experiencias de compra acordes con su estilo de vida.

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Las marcas colombianas ganan protagonismo en la nueva era cosmética

En este escenario, Camilo Zuluaga consolidó junto con su familia a Krika Cosmetics como uno de los principales retailers especializados en belleza del país.

Actualmente, la cadena reúne más de 300 marcas distribuidas en ocho puntos de venta, con una característica que refleja la evolución del mercado colombiano, donde el 80% de su portafolio corresponde a marcas nacionales, mientras que el 20% restante pertenece a referencias internacionales.

La estrategia responde a una tendencia que busca dar mayor visibilidad a emprendimientos colombianos capaces de competir con compañías de alcance global.

A través del comercio especializado, pequeñas y medianas empresas encuentran nuevos espacios para posicionar sus productos y llegar a más consumidores.

Al mismo tiempo, los clientes acceden a una oferta más amplia y personalizada, adaptada a las distintas necesidades del mercado local.

La industria cosmética impulsada por consumidores exigentes

El crecimiento del sector también evidencia un cambio en la forma como los colombianos entienden la belleza.

Hoy la decisión de compra no depende únicamente del producto. Aspectos como la calidad, el origen de la marca, la innovación y la experiencia durante la compra tienen un peso cada vez mayor entre los consumidores.

Ese comportamiento ha favorecido el desarrollo de emprendimientos nacionales capaces de diseñar productos enfocados en las características específicas del mercado colombiano.

Según Inexmoda, las marcas que llegan a los consumidores mediante retailers especializados fortalecen su visibilidad, incrementan sus oportunidades de crecimiento y cuentan con una infraestructura comercial que facilita su expansión hacia nuevos mercados.

Para Zuluaga, el crecimiento de la industria depende de identificar el potencial de las marcas locales y brindarles escenarios que permitan ampliar su alcance.

La variedad de tipos de piel, cabello y necesidades específicas ha permitido que las marcas nacionales desarrollen soluciones adaptadas al consumidor colombiano, fortaleciendo su posicionamiento dentro del mercado.

Eso ha convertido a las marcas nacionales en protagonistas del mercado, pues gracias a su capacidad de desarrollar productos pensados para las características de los consumidores locales, la belleza colombiana ha ganado reconocimiento y hoy compite al mismo nivel con marcas internacionales.

Más allá del crecimiento comercial, el caso de Camilo Zuluaga refleja una tendencia que cobra fuerza dentro del sector en el que jóvenes empresarios que promueven el emprendimiento, impulsan el consumo de productos nacionales y convierten la innovación en uno de los principales motores de la industria cosmética.