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Empresa de belleza donará cerca de $200 millones a familias afectadas por el terremoto en Buenaventura

Una empresa destinará el 100 % de sus utilidades de agosto a las familias afectadas por el terremoto en Buenaventura. La ayuda podría llegar a $200 millones.

Empresa donará cerca de $200 millones a familias afectadas por el terremoto en Buenaventura

Noticias RCN

agosto 28 de 2026
06:13 p. m.
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La emergencia provocada por el terremoto en el occidente de Colombia continúa movilizando ayudas para las comunidades damnificadas.

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En medio de esta situación, Lummia anunció que destinará el 100 % de las utilidades generadas durante agosto a las familias afectadas en Buenaventura, una iniciativa con la que espera aportar cerca de $200 millones para atender algunas de las necesidades que dejó la emergencia.

Lummia destinará sus utilidades de agosto a familias de Buenaventura

La decisión fue tomada por Nicolás Moreno y Julián Mora, fundadores de Lummia, quienes explicaron que la cifra definitiva de la donación dependerá del cierre financiero del mes. Sin embargo, la compañía calcula que el aporte podría acercarse a los $200 millones.

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La elección de Buenaventura está relacionada con el vínculo que la empresa mantiene con esta zona del país, pues por su puerto ingresan los productos de la marca antes de ser distribuidos en Colombia.

“Buenaventura es un municipio que nos ha dado mucho a nosotros porque nuestros productos llegan al país por este puerto. Por eso queremos focalizar nuestra ayuda en esta región”, explicó Nicolás Moreno, cofundador y CEO de Lummia.

La empresa también aseguró que pretende mantener el acompañamiento cuando disminuya la atención inicial sobre la emergencia y las familias continúen necesitando apoyo.

“Esto no se soluciona en 10 días”, señaló Moreno, quien además invitó a empresarios y ciudadanos a contribuir desde sus posibilidades.

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Lummia ya envió medicamentos e insumos médicos
El anuncio se suma a una primera jornada de ayuda realizada desde Bogotá. La compañía trasladó aproximadamente 350 kilos de medicamentos e insumos médicos destinados a atender a las comunidades afectadas.

Entre los elementos enviados se encontraban antibióticos, antialérgicos, medicamentos para niños y adultos mayores, jeringas, pañales e insumos ortopédicos. La recepción fue coordinada con el Aeroclub del Pacífico.

“Hoy, todo el equipo de Lummia está unido en esta causa. Y desde cada área, desde nuestras redes, desde nuestros recursos y desde donde podamos, vamos a seguir buscando la manera de ayudar”, indicó la compañía.

La iniciativa busca contribuir a la recuperación de familias que perdieron viviendas, pertenencias y otros recursos básicos como consecuencia del terremoto.

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