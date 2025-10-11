Curso gratuito enseñará a colombianos a automatizar tareas con el poder de la IA: tome nota

Aunque la inteligencia artificial (IA) es un tema que cada vez está más presente en redes sociales y conversaciones del día a día, lo cierto es que su aplicación en el trabajo sigue siendo muy pobre en Colombia. Por lo menos así lo demuestran las cifras.

De acuerdo con la más reciente Encuesta de Transformación Digital de la ANDI (2025) solo 3 de cada 10 empresas han empezado a incorporar esta tecnología emergente en áreas como servicio al cliente o gestión de datos.

Sin embargo, en la mayoría de los casos se usa solo para hacer consultas o redactar textos, sin dar el paso hacia la automatización de tareas repetitivas que consumen buena parte de la jornada laboral, entre ellas: responder mensajes, organizar información o generar reportes.

Muchas personas hablan de IA, pero todavía no saben cómo usarla para trabajar mejor. Otro informe como el Deloitte Tech Trends Latam 2025 reafirma esta apreciación y señala que, si bien la adopción de IA en el país avanza a un ritmo acelerado, aun su manejo es incipiente, especialmente en pequeñas y medianas compañías.

Lanzan curso gratuito para que colombianos aprendan de IA

Para ayudar a cerrar esa brecha, la academia de tecnología Henry lanzó el curso gratuito “AI Automation: 3 días para crear tu primer flujo inteligente sin programar”, dirigido a 2.000 personas que quieran aprender a automatizar tareas reales del día a día sin contar con conocimientos técnicos previos.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 10 de noviembre y se podrán realizar ingresando a soyhenry.com/curso-ai-automation y haciendo click en el botón Reservar mi lugar. Solo deberán ingresar su mail y recibirán las instrucciones para conectarse al mismo. Las sesiones se dictarán en vivo y virtualmente del 11 al 13 de noviembre, entre las 5:00 y las 6:30 de la tarde.

La capacitación está dirigida a profesionales, estudiantes, emprendedores, trabajadores administrativos, personal de servicio al cliente y cualquier persona que quiera mejorar su productividad diaria.

“Muchos seguimos creyendo que la inteligencia artificial es compleja, pero en realidad lo más importante es reconocer qué tareas se pueden automatizar gracias a ella. No es solo para ingenieros, funciona para quien hoy copia y pega información, responde mensajes o repite procesos en el trabajo que podrían ser automáticos”, señala Federico Hernández, cofundador de Henry y quien liderará el curso.

La capacitación cubrirá tres ejes: identificar tareas repetitivas que son automatizables con herramientas como n8n, conectar plataformas como Gemini con aplicaciones de uso diario y crear interfaces sin necesidad de programar. En cada una de las sesiones habrá un espacio de preguntas abiertas para resolver casos reales.

La relevancia de esta oportunidad gratuita de formación se evidencia en uno de los principales criterios que tuvo en cuenta la academia de tecnología Henry para crear este curso en Colombia: Según el Job Skills Report 2025 de Coursera las habilidades de IA y automatización están entre las competencias de más rápido crecimiento actualmente en el país y Latinoamérica.

Por su parte, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) indica que los trabajadores que integran la automatización en su empleo pueden obtener incrementos salariales de entre 12 % y 25 %, debido al impacto directo en eficiencia y resultados.