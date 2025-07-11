Reconocida marca de tecnología lanza televisores con Inteligencia Artificial: estos son sus precios

La Inteligencia Artificial (IA) ha trascendido la esfera de los smartphones y los asistentes de voz para instalarse en los televiosores. Lo que antes era una simple pantalla ahora es un centro de entretenimiento que aprende, se adapta y optimiza cada detalle en tiempo real, ofreciendo una inmersión y personalización sin precedentes.

Esta revolución tecnológica, que ha cobrado una fuerza particular en los modelos lanzados para 2025, está redefiniendo cómo consumimos contenido, impulsada por procesadores avanzados y algoritmos de aprendizaje automático.

Uno de los avances más significativos es la capacidad de elevar la resolución de contenidos antiguos o de baja calidad a niveles cercanos al 4K e incluso 8K. Procesadores de última generación, como el NQ8/NQ4 AI Gen3 de Samsung o el Cognitive Processor XR de Sony, utilizan redes neuronales para analizar cada cuadro de video.

La IA analiza el contenido que se reproduce (película, deporte, videojuego) y el entorno (luz ambiental) para ajustar automáticamente el brillo, el contraste y el color.

Reconocida marca lanzó novedosos televisores con IA

Según el Global AI Index 2025, el 63% de los usuarios en América Latina considera que la IA tiene un impacto directo en su bienestar diario, mientras que el 70% de las empresas ya la integran en sus procesos de comunicación y experiencia del cliente. Esta evolución no solo ha transformado la manera en que trabajamos y nos relacionamos, sino también la forma en que vivimos el entretenimiento.

LG Electronics presentó en Bogotá la nueva generación de televisores LG AI TV 2025, una línea que marca el inicio de una nueva etapa en la relación entre humanos y tecnología. Impulsados por Affectionate Intelligence, la IA de LG, estos televisores redefinen la experiencia de entretenimiento en le hogar, ofreciendo una experiencia que se adapta a cada usuario, a su entorno y a sus emociones.

“En LG no solo fabricamos pantallas, diseñamos experiencias que comprenden a las personas. La nueva inteligencia afectiva marca el paso hacia una tecnología más cercana, más intuitiva y verdaderamente humana”, dijo Laura Piñero, Especialista de Marca de LG Electronics Colombia en el evento realizado en la capital del país.

Más allá del entretenimiento, la Affectionate Intelligence redefine el concepto de hogar inteligente. Los nuevos AI TV detectan rutinas, comprenden patrones y adaptan su comportamiento para crear entornos más cómodos, sostenibles y personalizados. Así, LG reafirma su compromiso con una tecnología ética, responsable y centrada en el bienestar, que entiende a las personas y las acompaña con sensibilidad.

El nuevo lineup de televisores LG AI TV 2025 llega para reafirmar a LG como el verdadero genio de los Smart TV. Equipados con el potente procesador α (Alpha) y el sistema operativo webOS, que se renueva cada año para integrar las últimas innovaciones, estos televisores aprenden de sus usuarios, de sus preferencias y de su entorno para ofrecer una experiencia única.