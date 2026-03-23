Letra pequeña y permanencias ocultas: El dolor de cabeza de los usuarios de telefonía en Colombia

Cambiar de operador móvil en Colombia es un derecho. Desde la implementación de la portabilidad numérica, los usuarios pueden conservar su número y migrar libremente entre compañías.

Sin embargo, en la práctica, el proceso sigue dejando al descubierto una tensión persistente entre la promesa de libertad de elección y la realidad contractual que enfrentan los consumidores.

En el marco del Día Mundial de los Derechos del Consumidor, la conversación vuelve a centrarse en un punto neurálgico del sector: la transparencia. Aunque las normas establecen plazos y condiciones para garantizar la portabilidad, buena parte de los conflictos surgen antes y después del cambio, cuando aparecen cláusulas que el usuario no siempre comprendió en el momento de la firma.

“Las principales fricciones no suelen estar en el traslado del número, sino en las condiciones asociadas al contrato original: financiación de equipos con permanencias implícitas, cargos prorrateados que incrementan la última factura, servicios adicionales activados junto con el plan principal y procesos de cancelación que exigen más pasos de los previstos. En muchos casos, el consumidor solo entiende el alcance de estas obligaciones cuando decide irse”, explica Diego de Swift Móvil.

Lo que deben tener en cuenta los usuarios

Y es que el problema no es la inexistencia de regulación, sino la complejidad de los contratos y la asimetría de información. En un mercado altamente competitivo, donde la publicidad privilegia el precio y la cantidad de datos, la discusión sobre condiciones de salida queda relegada a párrafos extensos y lenguaje técnico.

Por eso, antes de firmar un plan móvil, expertos recomiendan revisar al menos cuatro elementos críticos: si el equipo está financiado y bajo qué plazo; si existe cláusula de permanencia y cuál es su penalidad; cuál es el valor total del servicio incluyendo cargos adicionales; y cómo funciona el proceso de cancelación, tanto en tiempos como en canales habilitados. La claridad sobre estos puntos puede evitar disputas posteriores y cobros inesperados.

Operadores móviles que le apuestan a nuevos modelos de contratos

En ese contexto, algunos actores del mercado han empezado a apostar por modelos contractuales más simplificados. Swift Móvil, operador móvil virtual que recientemente inició operaciones en el país, afirma que su propuesta se basa en planes sin cláusulas de permanencia obligatoria, contratos redactados en lenguaje claro y procesos 100 % digitales. La activación y cancelación del servicio se gestionan a través de canales en línea y atención remota, sin trámites presenciales ni penalidades por retiro, según explica la compañía.

“Nuestra premisa es sencilla: si el usuario quiere quedarse, que sea por la calidad del servicio y no porque el contrato lo obliga. Eliminamos la permanencia forzada y trabajamos con condiciones explícitas desde el primer momento. La transparencia no puede ser un diferencial, debería ser el estándar del mercado”, señaló un vocero de Swift.

Analistas del sector advierten que este tipo de apuestas responden a un cambio generacional en el consumo de servicios digitales. Los usuarios exigen inmediatez, pero también claridad. En un entorno donde el teléfono móvil es la principal puerta de acceso a trabajo, educación, banca y entretenimiento, la relación contractual adquiere un peso mayor.