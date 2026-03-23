Menores de 13 años podrían ir a prisión en este país europeo

En un intento por cumplir su promesa de reducir los índices de criminalidad con una serie de reformas, el Gobierno minoritario conservador de Suecia anunció que los menores de edad, de 13 años en adelante, que cometan delitos penados con cuatro años en centro carcelario, serán enviados a prisión y no a las casas de seguridad para jóvenes a las que solían ser enviados.

La decisión de rebajar la edad de responsabilidad criminal que, en el último siglo y medio se ha mantenido en los 15 años, fue adoptada antes de las elecciones legislativas de septiembre.

Aunque deberá pasar por el Parlamento sueco, las cárceles en el país empiezan a prepararse para recibir a los preadolescentes, como la prisión de Rosersberg, en Estocolmo. En las últimas semanas trasladó a 51 presos de la unidad que recibirá a los menores de edad, remodeló sus celdas y ha estado trabajando en la construcción de aulas y es que, según su director, Gabriel Wessman, ir a clases será "obligatorio hasta los 16 años".

¿Cuál será su rutina en prisión?

La prisión de Rosersberg ha venido contratando el personal necesario para garantizar que los niños sean supervisados en todo momento, a pesar de que estarán recluidos en sus celdas entre las 8:00 de la noche y las 7:00 de la mañana.

Son celdas individuales, de 10 metros cuadrados, que antes solían compartir dos presos. Seis menores serán ubicados por corredor y cada corredor contará con su propia aula de estudios y espacio de ducha compartido.

Según Wessman, su personal tendrá "siempre que velar para tener en cuenta el principio de que todo sea mejor en interés de los niños. Será diferente. Es algo que no pensábamos cada día en nuestro trabajo anterior". Entiende que, de cierta forma se convertirán "en sus guardianes legales" y para algunos será la primera vez que duerman lejos de casa.

¿La solución o un peligro para los menores?

Mientras el Gobierno sueco se mantiene en que la rebaja en la edad de responsabilidad criminal evitará que los menores sigan siendo utilizados por bandas criminales para cometer atentados y tiroteos, la oposición y organizaciones defensoras de los derechos infantiles, como Bris, advierten que podría condenar a niños aún más pequeños a la instrumentalización.

Según dijo su directora, Julia Hogberg, a la agencia de noticias francesa AFP, la medida "no va a parar el que haya niños que cometen delitos (...) por el contrario, puede tener el efecto contrario, haciendo que la actividad delincuencial se inicie incluso a edades menores".

Además, señaló que encarcelar a los menores a tan corta edad podría incrementar el riesgo de reincidencia, al afectar la etapa de desarrollo del menor, al igual que "la credibilidad sueca como país modelo en materia de derechos del niño".