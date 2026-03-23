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Jhorman Toloza no se guarda nada y se pronuncia tras la ruptura en vivo por parte de Alexa Torrex

La pareja de la creadora de contenido fue contundente tras la decisión tomada.

Foto: Canal RCN

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marzo 23 de 2026
12:26 p. m.
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La Casa de los Famosos volvió a ser el epicentro de un drama que superó los límites de la pantalla cuando Alexa Torrex, en una decisión que dejó atónitos a sus compañeros y a la audiencia nacional, decidió terminar su relación con Jhorman frente a las cámaras, durante la gala de eliminación en vivo.

Tras horas de un silencio sepulcral que alimentó todo tipo de teorías en redes sociales, el influencer y modelo finalmente rompió el silencio.

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"En estos momentos, Colombia, terminó mi relación con mi esposo Jhorman Toloza. La terminó en este momento. Y él es libre de hacer lo que quiera y cuando quiera", dijo Torrex.

Minutos después de la pelea, Alexa se dirigió a las cámaras y mandó un mensaje a Toloza.

"Cielo, es lo mejor, amor, sé que me estás viendo en este momento, tal vez no lo entiendas... Eres un gran hombre, un caballero, una excelente persona. Espero puedas entender la decisión que tome. Te amo con todo el corazón", dijo.

Esto respondió la pareja de Alexa a la ruptura en vivo

Tras conocerse las palabras de la creadora de contenido, la reacción por parte de Jhorman no se hizo esperar. Mediante sus redes sociales, el hombre aseguró que seguirá apoyando a Alexa en su participación en la Casa de los Famosos.

“Yo sigo firme con Alexa, estoy parado en la raya. Soy el hombre de su vida y ella es la mujer de mi vida”, dijo.

Cerrando esta polémica, Toloza aseguró que seguirá "firme" y que esperará a Alexa. “Estoy firme, estoy para ella. Mi relación está firme”.

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