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El entretenimiento en vivo en Colombia vive su mejor momento: cifras récord en boletería

El entretenimiento en vivo en Colombia vive un auge histórico con récord en venta de boletos. Conozca las cifras y tendencias que impulsan conciertos y festivales.

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Foto: Freepik

Noticias RCN

marzo 23 de 2026
12:45 p. m.
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El entretenimiento en vivo en Colombia vive uno de sus mejores momentos y, en medio de este auge, Ticketmaster celebra su primer año de operación en el país consolidándose como un actor clave en la industria.

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La compañía ha acompañado el crecimiento de conciertos, festivales y eventos masivos, facilitando el acceso de los fans a experiencias en vivo de manera más segura y organizada.

Durante este primer año, la plataforma ha logrado vender más de 1,8 millones de boletos, una cifra que refleja el fuerte interés del público colombiano por este tipo de espectáculos.

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Grandes giras internacionales y eventos de alto nivel han impulsado una demanda histórica, posicionando a Colombia como uno de los mercados más dinámicos de América Latina.

Ticketmaster impulsa la industria del entretenimiento en Colombia

La llegada de Ticketmaster ha permitido modernizar la forma en que los usuarios acceden a eventos en vivo. Gracias a su tecnología, la plataforma ha podido gestionar altos volúmenes de tráfico, especialmente en lanzamientos de gran demanda, donde más de 76.000 personas han ingresado a filas virtuales.

“Colombia es hoy uno de los mercados de entretenimiento en vivo más dinámicos de la región. El entusiasmo y compromiso de los fans con la música y los eventos en vivo son extraordinarios”, afirmó Diego Burgos, Managing Director de Ticketmaster Colombia.

Además, el evento con mayor volumen de ventas superó los 130.000 boletos, evidenciando el impacto de los espectáculos de gran escala en el país.

Seguridad y tecnología, claves en la experiencia del fan

Uno de los principales retos ha sido garantizar procesos de compra confiables. En ese sentido, Ticketmaster ha implementado sistemas de autenticación avanzada y monitoreo en tiempo real, logrando detectar y bloquear más del 96 % de los intentos de fraude.

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“El crecimiento del entretenimiento en vivo en Colombia demuestra que los fans están cada vez más comprometidos con priorizar las experiencias en vivo”, destacó Adam Newsam, vicepresidente ejecutivo de la compañía para América Latina.

En cuanto a tendencias, los conciertos lideran el mercado con el 76 % de las ventas, seguidos por festivales, eventos gastronómicos y teatro. Artistas como Bad Bunny, Shakira y Dua Lipa, junto a festivales como Estéreo Picnic, han marcado los picos más altos de demanda en el país.

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