¿Debe apagar su celular a diario? Lo que dicen expertos sobre esta práctica

En una era dominada por la hiperconectividad, una práctica tan simple como apagar el celular a diario está ganando relevancia entre expertos en tecnología y bienestar digital.

Aunque muchos usuarios mantienen sus dispositivos encendidos las 24 horas, estudios recientes sugieren que reiniciarlos con frecuencia puede traer ventajas tanto para el funcionamiento del equipo como para la salud mental.

De acuerdo con la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, apagar o reiniciar el teléfono al menos una vez al día puede reducir riesgos de ciberseguridad, ya que interrumpe posibles procesos maliciosos que operan en segundo plano.

Esta recomendación, aunque poco adoptada, cobra fuerza en un contexto donde los ataques digitales son cada vez más sofisticados.

Además, fabricantes coinciden en que reiniciar los dispositivos ayuda a optimizar su rendimiento. Esto se debe a que el sistema operativo libera memoria RAM, cierra aplicaciones innecesarias y corrige pequeños errores que se acumulan con el uso continuo.

¿Apagar el celular todos los días mejora el rendimiento?

La respuesta, según expertos, es sí. Un informe técnico de Kaspersky indica que los teléfonos inteligentes pueden presentar ralentizaciones cuando permanecen encendidos por largos periodos, especialmente si se ejecutan múltiples aplicaciones en segundo plano.

Al apagar el dispositivo, se “resetean” procesos internos, lo que permite un arranque más limpio y eficiente. Esto puede traducirse en mayor velocidad, menor consumo de batería y una mejor experiencia de usuario.

Incluso, algunos especialistas recomiendan hacerlo antes de dormir, para que el equipo “descanse” al igual que su propietario.

¿Apagar el celular todos los días impacta la salud digital?

Más allá de lo técnico, apagar el celular también tiene implicaciones en el bienestar. Investigaciones de la Universidad de Harvard han señalado que reducir la exposición a pantallas antes de dormir mejora la calidad del sueño, al disminuir la interferencia de la luz azul en la producción de melatonina.

Asimismo, desconectarse temporalmente del dispositivo puede ayudar a reducir niveles de estrés y ansiedad. La constante recepción de notificaciones y la presión por estar disponible afectan la concentración y el descanso mental. En este sentido, apagar el celular se convierte en una herramienta sencilla para fomentar hábitos digitales más saludables.

Un estudio del Pew Research Center también evidenció que una proporción significativa de usuarios siente la necesidad de desconectarse periódicamente para mejorar su bienestar general, lo que refuerza la importancia de establecer límites en el uso del smartphone.

Aunque no existe una regla universal, expertos coinciden en que apagar el celular al menos una vez al día o varias veces a la semana puede marcar una diferencia significativa. No solo contribuye al buen funcionamiento del dispositivo, sino que también promueve una relación más equilibrada con la tecnología.

En un mundo donde el celular es una extensión de la vida cotidiana, pequeñas acciones como esta pueden tener un impacto mayor del que se cree. La clave está en encontrar un balance entre conectividad y descanso, tanto para el equipo como para el usuario.