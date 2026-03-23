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El hospital no tiene la capacidad, necesitamos evacuar: gobernador de Putumayo habla sobre heridos en accidente aéreo

De acuerdo con informes preliminares, de los 125 militares a bordo del avión Hércules accidentado, por lo menos 48 resultaron heridos.

Noticias RCN

marzo 23 de 2026
01:50 p. m.
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El alcalde de Puerto Leguízamo, Luis Emilio Bustos, lamentó el accidente aéreo ocurrido en la mañana de este 23 de marzo, cuando un avión Hércules de la FAC se desplomó a tierra dejando por lo menos 48 heridos.

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Además, hizo un llamado al Gobierno Nacional y a la Aerocivil, asegurando que el aeropuerto del municipio “requiere atención” y que debería ser manejado por entidades estatales y no por la administración municipal.

Bustos aseguró que ni la Alcaldía ni la Gobernación cuentan con los recursos para garantizar la seguridad de la operación aérea en esta terminal.

FAC confirma que 125 personas iban a bordo del Hércules

Aunque todavía no se conocen las causas del siniestro, un reporte oficial del general Carlos Fernando Silva Rueda, comandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, indicó que a bordo del avión iban 114 pasajeros y 11 miembros de la tripulación.

Hasta el momento se tiene la cifra de 48 heridos rescatados, los cuales han sido trasladados a centros asistenciales de Puerto Leguízamo. Entretanto, las Fuerzas Militares han dispuesto de un avión ambulancia de la FAC, un avión C-130 que partirá desde Bogotá y un avión caza 295 con camillas para la atención de las víctimas.

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Además, llegará un helicóptero medicalizado y se cuenta con el apoyo de Neiva, Florencia y Bogotá para trasladar a los heridos de alta complejidad.

Capacidad hospitalaria de Puerto Leguízamo es limitada

Jhon Gabriel Molina, gobernador de Putumayo, habló con Noticias RCN sobre el accidente registrado sobre las 9:50 de la mañana de este lunes 23 de marzo y que enluta a todo el país.

El mandatario departamental aseguró que, según el último reporte, seis de los heridos presentarían gravedad.

Asimismo, Molina añadió que ya fue activada la red pública hospitalaria para poder apoyar en la atención de los afectados; además, dijo que están en busca de un helicóptero que pueda llegar desde Puerto Asís para sumarlo al equipo de socorro.

Respecto al hospital de Puerto Leguízamo, el gobernador aseguró que este presta atención de primer y segundo nivel, por lo que no tendría la capacidad para atender a los heridos graves.

Finalmente, manifestó que están a la espera de las investigaciones que esclarezcan las causad de la emergencia y que, según sabe, los heridos graves serían trasladados a Bogotá o a Florencia.

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