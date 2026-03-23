Jugador colombiano está en el ojo de la polémica por empujar a un árbitro en México: video viral

El extremo colombiano Édgar Guerra, recordado por su velocidad en la banda de Millonarios y por haber compartido vestuario con James Rodríguez en el Club León, se encuentra hoy en el ojo del huracán.

Lo que debía ser un cambio de rutina en el partido entre Puebla y Santos Laguna (Jornada 12 del Clausura 2026), terminó en un acto de indisciplina que podría costarle hasta un año de inactividad profesional.

El incidente, que se ha vuelto viral en redes sociales a través de diversos videos de la transmisión oficial, ocurrió al minuto 60 del encuentro.

Tras ser sustituido por Alexis Canelo, Guerra abandonó el terreno de juego visiblemente frustrado. Sin embargo, antes de sentarse en el banquillo, el nacido en Becerril "pecheó" y empujó en dos ocasiones al cuarto árbitro, Fernando Alexander Cruz.

La agresión no pasó desapercibida para el juez central, Yonatan Peinado, quien, tras ser alertado por sus asistentes, se dirigió a la zona técnica para mostrarle la tarjeta roja directa. La imagen de un jugador siendo expulsado cuando ya estaba fuera del campo ha dado la vuelta al continente, encendiendo las alarmas en el entorno del futbolista.

El Reglamento de Sanciones de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) es implacable con las agresiones a los oficiales de partido. Dependiendo de cómo se califique la acción en la cédula arbitral, Guerra enfrenta tres escenarios posibles:

Falta leve / Conducta violenta: Una suspensión que oscila entre los 3 y 10 partidos.

Agresión física: Si se dictamina como una agresión directa a la autoridad, el castigo podría ser de un año de suspensión y una multa económica considerable, similar a los antecedentes de Enrique Triverio y Pablo Aguilar en años anteriores.

Sanción mínima: En el mejor de los casos, si la Comisión Disciplinaria considera que no hubo dolo, no bajaría de 4 a 5 jornadas.

Guerra, quien llegó a México tras ser una pieza clave en el esquema de Alberto Gamero en Millonarios y tras un breve paso por el León donde coincidió con James Rodríguez, parece no encontrar la estabilidad emocional en territorio azteca.

Este nuevo escándalo se suma a un antecedente de agosto de 2024, cuando fue detenido en un control de alcoholemia en Guanajuato.