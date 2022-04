Las fintech: una nueva alternativa para los colombianos que buscan acceder a microcréditos

La inclusión financiera continúa creciendo y tomando fuerza en las economías de América Latina, gracias a los avances que permiten un acceso cada vez más amplio de la población a diferentes tipos de servicios bancarios.

De acuerdo con el Microscopio Global, enfocado en el papel de la inclusión financiera en la respuesta frente al Covid-19, la región latinoamericana se destaca como la mejor posicionada entre los mercados emergentes del mundo.

Por su parte, Colombia lidera el ranking entre 55 países evaluados, junto a Perú, Uruguay, Argentina, México y Brasil entre los 10 primeros.

Esta posición se debe a una respuesta al problema del sistema tradicional financiero, que en el caso del acceso al crédito, se caracteriza por las elevadas tasas de comisión y las trabas burocráticas, pero también por la falta de experiencia y acceso a la información de millones de personas, que las vuelve invisibles al sistema tradicional.

Según el Reporte Trimestral de Inclusión Financiera de la Banca de las Oportunidades, en marzo del 2021 el 35,2% de la población adulta en Colombia tenía al menos un producto de crédito vigente en el sistema financiero; es decir, 12,8 millones de personas.

Para incrementar estos números, en el país vienen tomando cada vez más fuerza las empresas emergentes de tecnología financiera, mejor conocidas como fintech, convirtiéndose en relevantes dentro del mercado para facilitar a más personas el acceso a los servicios financieros.

Actualmente, existen fintech colombianas que ofrecen créditos que se descuentan por nómina, permitiendo a los empleados de bajos ingresos ampliar su bienestar financiero y acceder a oportunidades.

¿Cómo funcionan los créditos?

Un ejemplo de estas fintech es Linxe, que cuenta con una plataforma que permite solicitar microcréditos o adelanto de nómina en menos de cinco minutos, sin la necesidad de entregar documentación física.

De un lado, con el adelanto de salario, las empresas tienen un plazo máximo de 30 días que se descuenta de forma quincenal o mensual al empleado, según la modalidad de pago, el cual no debe superar el 20% del salario total del trabajador y no no debe cobrar intereses.

Asimismo, el microcrédito funciona bajo la modalidad de descuento de nómina; es decir, se deduce directamente del salario del colaborador antes de que la empresa realice el pago, lo que le permite a la compañía hacer un análisis de riesgo basado en criterios distintos a los de la banca tradicional.