Estas son las tres ciudades que quedarán con la gasolina más baja a partir del 1 de febrero
Conozca cómo quedará el precio del galón en estas ciudades.
Noticias RCN
07:36 a. m.
Los conductores colombianos recibirán un respiro empezando el segundo mes del año. El Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Minas y Energía confirmaron que, a partir del 1 de febrero de 2026, el precio del galón de gasolina corriente tendrá una reducción de $300 en todo el territorio nacional.
Según explicó el ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, la medida es posible gracias a dos factores clave: el cierre progresivo del déficit en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) y la reciente estabilización de los precios internacionales del petróleo.
A pesar de este anuncio positivo, el Gobierno ha sido enfático en que la reducción será responsable y no pondrá en riesgo la estabilidad macroeconómica. Mientras que la gasolina comienza su senda de descenso, el ACPM (diésel) mantendrá un comportamiento diferente debido a que su subsidio aún está en proceso de desmonte gradual, tras los acuerdos alcanzados con el gremio transportador el año pasado.
Estas son las 3 ciudades que tendrán la gasolina más barata
Aunque la reducción de $300 aplica para todo el país, la estructura de costos logística, los fletes y los regímenes tributarios especiales hacen que el valor final varíe significativamente entre regiones.
Por ejemplo, mientras ciudades como Villavicencio y Bogotá seguirán registrando los precios más altos del país (superando los $16.100), otras zonas se verán beneficiadas por su ubicación geográfica o incentivos fronterizos.
- Pasto: La capital de Nariño se consolida como la ciudad con el combustible más económico de Colombia. Tras el ajuste, el precio del galón se ubicará en aproximadamente $13.947. Este valor diferencial se debe principalmente a los beneficios tributarios por ser zona de frontera.
- Cúcuta: Gracias a su régimen especial de frontera y cercanía a centros de distribución, la capital de Norte de Santander ocupará el segundo lugar en ahorro, con un precio estimado de $14.100 por galón.
- Cartagena: La "Heroica" se posiciona como la ciudad portuaria con el mejor precio para febrero, con un galón que rondará los $15.783. Su cercanía a la Refinería de Cartagena (Reficar) reduce considerablemente los costos de transporte y logística que sí afectan a las ciudades del interior.