Estas son las tres ciudades que quedarán con la gasolina más baja a partir del 1 de febrero

Los conductores colombianos recibirán un respiro empezando el segundo mes del año. El Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Minas y Energía confirmaron que, a partir del 1 de febrero de 2026, el precio del galón de gasolina corriente tendrá una reducción de $300 en todo el territorio nacional.

Según explicó el ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, la medida es posible gracias a dos factores clave: el cierre progresivo del déficit en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) y la reciente estabilización de los precios internacionales del petróleo.

A pesar de este anuncio positivo, el Gobierno ha sido enfático en que la reducción será responsable y no pondrá en riesgo la estabilidad macroeconómica. Mientras que la gasolina comienza su senda de descenso, el ACPM (diésel) mantendrá un comportamiento diferente debido a que su subsidio aún está en proceso de desmonte gradual, tras los acuerdos alcanzados con el gremio transportador el año pasado.

Estas son las 3 ciudades que tendrán la gasolina más barata

Aunque la reducción de $300 aplica para todo el país, la estructura de costos logística, los fletes y los regímenes tributarios especiales hacen que el valor final varíe significativamente entre regiones.

Por ejemplo, mientras ciudades como Villavicencio y Bogotá seguirán registrando los precios más altos del país (superando los $16.100), otras zonas se verán beneficiadas por su ubicación geográfica o incentivos fronterizos.