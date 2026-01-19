CANAL RCN
Economía

Ciudades con el galón de gasolina más bajo y alto de Colombia: este es el listado

Conozca las zonas del país con el precio más alto y más bajo.

denuncian sobreprecio de la gasolina
Foto: Freepik

Noticias RCN

enero 19 de 2026
08:30 p. m.
Después de un prolongado periodo de ajustes mensuales que llevaron el precio del combustible a niveles históricos, los conductores colombianos finalmente reciben noticias positivas.

El Gobierno Nacional, encabezado por el presidente Gustavo Petro, confirmó que el ciclo de alzas ha terminado para dar paso a una reducción gradual en el precio del galón de gasolina corriente, una medida que busca aliviar el bolsillo de los ciudadanos y frenar las presiones inflacionarias.

A pesar de la tendencia general a la baja, la geografía y la logística de transporte en Colombia generan marcadas diferencias en lo que paga un ciudadano en una región frente a otra. Antes de que se aplique el descuento oficial de febrero, así se encuentra el panorama de precios en las principales capitales:

Ciudades con el galón más bajo y más alto de Colombia

Debido a su ubicación y los costos de flete, las ciudades del interior y el sur occidente lideran la lista de los precios más elevados por galón:

  • Villavicencio: Se mantiene como la ciudad con el precio más alto, alcanzando los $16.591.
  • Cali: La capital del Valle del Cauca ocupa el segundo lugar con un promedio de $16.502.
  • Bogotá: En la capital, el galón se cotiza actualmente en $16.491.
  • Manizales y Pereira: Estas ciudades del Eje Cafetero registran precios de $16.466 y $16.439, respectivamente.

Por el contrario, gracias a beneficios tributarios por ser zonas de frontera o por su cercanía a centros de distribución, estas ciudades presentan las tarifas más competitivas:

  • Pasto: Sigue siendo la ciudad más económica de Colombia, con un precio de $14.247 por galón.
  • Cúcuta: Por su condición fronteriza, registra un valor de $14.400.
  • Cartagena y Barranquilla: En la costa Caribe, los precios son sensiblemente menores a los del interior, situándose en $16.083 y $16.126, respectivamente.
