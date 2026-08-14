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Cobertura de seguros de un carro ante un sismo en Colombia: ¿Qué daños asume su póliza?

Protección vehicular ante eventos telúricos en Colombia: esto dicen las aseguradoras.

Mateo Alfonso Rey

agosto 14 de 2026
12:28 p. m.
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El reciente terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país con epicentro en San José del Palmar (Chocó), y que dejó serias afectaciones en infraestructuras y vehículos a lo largo del territorio nacional, reactivó el debate sobre la preparación financiera de los colombianos ante desastres naturales.

Entre las pérdidas materiales más recurrentes tras el colapso de edificaciones, caída de escombros y deslizamientos de tierra, se encuentran los automóviles golpeados o aplastados. Sin embargo, surge una duda crucial entre los propietarios: ¿cubre el seguro del carro este tipo de eventos telúricos?

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La respuesta del sector asegurador en Colombia es positiva, pero depende estrictamente del tipo de contrato que el propietario haya suscrito.

¿Qué daños asume su póliza en caso de un terremoto?

En el mercado asegurador colombiano, no todas las pólizas ofrecen la misma protección.

Por ejemplo, la póliza todo riesgo tiene la cobertura más amplia. Son los únicos seguros vehiculares que amparan de manera explícita las pérdidas derivadas de eventos de la naturaleza, como terremotos, temblores, erupciones volcánicas, inundaciones o deslizamientos.

Bajo este esquema, si la caída de un muro, una fachada o un árbol aplasta un vehículo a causa del sismo, la aseguradora asume la reparación de las pérdidas parciales o indemniza al propietario en caso de declararse pérdida total.

Es vital aclarar que el SOAT solo cubre la atención médica de personas lesionadas en accidentes de tránsito y no responde por daños materiales.

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Por su parte, un seguro básico de Responsabilidad Civil (RCE) solo cubre los daños que el conductor cause a terceros, dejando totalmente desprotegido el vehículo propio frente a un desastre natural.

Foto: AFP

Ahora, incluso teniendo una póliza Todo Riesgo, existen condiciones contractuales que los asegurados deben revisar con rigor:

Ante una pérdida parcial o total por terremoto, el asegurado generalmente debe asumir un deducible (un porcentaje del valor del arreglo o del valor comercial del vehículo, estipulado previa firma del contrato).

Las aseguradoras suelen incluir cláusulas de exclusión si se demuestra imprudencia grave; por ejemplo, si el conductor intenta transitar intencionalmente por zonas declaradas de alto riesgo o vías colapsadas inmediatamente después del evento, agravando el daño.

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