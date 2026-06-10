Nuevo vehículo llega pisando fuerte en el mercado colombiano: precio por debajo de los 130 millones

El mercado de vehículos nuevos en Colombia atraviesa una fase de recuperación y dinamismo durante el año 2026. Tras varios periodos de contracción e incertidumbre económica, la compra de automóviles ha tomado un fuerte impulso, registrando un total de 128.783 matrículas nuevas entre enero y mayo, de acuerdo con los últimos consolidados de la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible (Andemos), la ANDI y Fenalco. Esta cifra representa un sólido incremento del 48% en comparación con el mismo ciclo del año anterior.

Este repunte comercial está fuertemente apalancado por una transformación en las preferencias de los consumidores, quienes migran de manera acelerada hacia tecnologías de movilidad limpia. Durante los primeros meses del año, el segmento de vehículos híbridos reportó crecimientos superiores al 72%, mientras que la comercialización de carros 100% eléctricos (BEV) se duplicó con un repunte histórico del 107%.

Los analistas del sector atribuyen este auge a una mayor oferta de marcas globales, mejores planes de financiación y la exención de restricciones a la movilidad (como el Pico y Placa) en las principales capitales del país.

Suzuki se suma a la ofensiva eléctrica con el e-Vitara

En medio de este favorable panorama de electrificación, las marcas tradicionales reconfiguran sus portafolios estratégicos. Suzuki, una de las firmas con mayor arraigo en el mercado local por su fiabilidad y alta participación en el segmento híbrido, oficializó la llegada de su primer vehículo totalmente eléctrico a territorio nacional: el Suzuki e-Vitara.

Este nuevo SUV representa un hito global y regional para la compañía japonesa. Desarrollado sobre la plataforma HEARTECT-e (específica para modelos eléctricos), el e-Vitara conserva las líneas robustas y el ADN de camioneta compacta que han caracterizado al icónico nombre "Vitara" en el país, pero bajo una arquitectura cero emisiones de última generación.

La variante de entrada de este utilitario deportivo se introduce en el mercado colombiano con un precio competitivo de $128.990.000 COP, posicionándose directamente como un fuerte rival frente a las opciones provenientes de la industria china que actualmente lideran el segmento.

Con esta incorporación, Suzuki busca consolidar el importante crecimiento del 77,8% que la marca ha experimentado de manera general en el país durante 2026. La introducción del e-Vitara no solo amplía la baraja de opciones para el consumidor colombiano, sino que intensifica la competencia en un mercado de tecnologías limpias que ya no es un nicho del futuro, sino el motor del presente automotor nacional.

Carros eléctricos más vendidos en este 2026

El mercado de vehículos 100% eléctricos (BEV) en Colombia ha dado un vuelco radical en este 2026. La irrupción masiva de marcas globales y una oferta de precios más agresiva reconfiguraron los primeros puestos de ventas, con Tesla y BYD disputándose el liderato absoluto del segmento.