Revelan la letra que debería usar siempre en su contraseña para evitar robos digitales

Un hacker ético reveló cuál es la letra que puede hacer que tu contraseña sea mucho más segura.

Revelan la letra que deberías usar siempre en tu contraseña para evitar robos digitales
Ciberseguridad, referencia

agosto 13 de 2025
01:03 p. m.
En un mundo cada vez más conectado, la seguridad digital se ha convertido en una prioridad para millones de usuarios.

Las contraseñas son la primera barrera contra fraudes y accesos no autorizados, pero la mayoría de las personas sigue utilizando combinaciones débiles como “123456”, “password” o el nombre de su mascota, claves que pueden ser descifradas en segundos mediante ataques de fuerza bruta o el uso de diccionarios.

El problema no solo está en las contraseñas cortas o simples, sino en los patrones que los ciberdelincuentes ya conocen y que se repiten en múltiples plataformas.

La letra que puede reforzar su contraseña

El hacker ético y perito forense digital español, José Javier Pastor Valero, conocido como Hackavis, reveló en una entrevista que incluir la letra “ñ” en las contraseñas puede aumentar de forma considerable su seguridad.

Según Pastor, “añadir este carácter especial puede extender el tiempo necesario para vulnerar una contraseña de horas a semanas”, ya que los programas de fuerza bruta no suelen considerar la “ñ” en sus primeros intentos. Incluso, asegura que en algunos casos, el proceso de hackeo podría alargarse hasta un mes.

Sin embargo, el especialista advierte que no todas las plataformas permiten este carácter, por lo que su uso no es posible en todos los servicios digitales.

Consejos de expertos para proteger sus cuentas

Además de incluir caracteres poco comunes, los especialistas en ciberseguridad recomiendan:

  • Usar contraseñas de al menos 15 caracteres.
  • Combinar mayúsculas, minúsculas, números y símbolos.
  • Optar por frases largas sin relación lógica entre sí.
  • No reutilizar contraseñas en diferentes plataformas.
  • Actualizar las claves periódicamente.

Adoptar estas prácticas reduce significativamente las posibilidades de ser víctima de robo de identidad o phishing, y fortalece la seguridad de sus cuentas frente a las amenazas digitales actuales.

