Ley 2466 de 2025: Inclusión laboral de personas con discapacidad en Colombia

Colombia atraviesa un momento decisivo en la transformación de sus dinámicas de empleo. Históricamente, la inserción en el mercado formal ha sido uno de los mayores obstáculos para las poblaciones vulnerables, pero un reciente avance normativo promete cambiar el panorama para miles de ciudadanos, alineándose con los mandatos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU.

¿Qué exige la Ley 2466 para empresas en Colombia?

La entrada en vigencia de la Ley 2466 de 2025 marca un punto de inflexión insoslayable para el sector corporativo nacional. Esta normativa establece por primera vez cuotas mínimas de contratación para todas las empresas que cuenten con más de 100 empleados en su nómina.

Sin embargo, los expertos advierten que este cambio no debe verse únicamente desde la óptica del cumplimiento legal. Las organizaciones tienen ante sí una oportunidad estratégica inmejorable para modernizar su cultura corporativa, captar nuevo talento y construir modelos de empleo que respondan a los retos del futuro del trabajo. La diversidad hoy es sinónimo de rentabilidad e innovación.

Competencias digitales: el verdadero puente hacia el empleo

El simple mandato legal no es suficiente si no viene acompañado de capacitación. En un mercado donde la automatización y la inteligencia artificial redefinen las profesiones, la educación es fundamental.

La creciente demanda de perfiles tecnológicos en el país representa una puerta de entrada directa al empleo de alta calidad. Facilitar el acceso a programas de formación en competencias digitales para personas con discapacidad (Física, sensorial o intelectual) es la herramienta más poderosa para garantizar que puedan competir, desarrollarse y consolidarse profesionalmente en igualdad de condiciones.

Accesibilidad digital: más allá de cumplir la norma

Cuando se habla de inclusión, tradicionalmente se piensa en rampas físicas, pero el entorno actual exige repensar los espacios virtuales. La accesibilidad digital es hoy una aliada indispensable para el talento diverso.

Esto implica la adaptación inteligente de:

Plataformas corporativas y software de gestión.

Procesos de selección y entrevistas virtuales.

Herramientas de trabajo colaborativo diario.

La clave está en impulsar la formación en competencias digitales de las personas con discapacidad, generando oportunidades reales de empleabilidad. El nuevo marco normativo es una oportunidad para integrar la tecnología como eje de la inclusión

Señalan desde la Fundación VASS.

Foro en Bogotá: claves para implementar la inclusión laboral

Para las organizaciones que necesitan adaptarse a estas nuevas obligaciones legales y operativas, la información es vital. Por ello, la Fundación VASS y Colsubsidio han organizado una jornada de vital importancia para el ecosistema empresarial colombiano.

Bajo el nombre “Empleo inclusivo para personas con discapacidad en Colombia: reforma laboral, tecnología y accesibilidad digital”, el evento se perfila como el espacio definitivo para entender la nueva ley.

Datos clave del evento:

Fecha: 20 de mayo.

Lugar: El Cubo Colsubsidio, Bogotá.

Horario: 7:45 a.m. a 11:00 a.m.

Costo: Participación gratuita (con inscripción previa debido a cupos limitados).

Este encuentro reunirá a líderes del ámbito empresarial, académico y gubernamental para compartir experiencias reales, generar alianzas estratégicas y demostrar que la accesibilidad, lejos de ser un gasto, es una inversión que multiplica la competitividad del tejido empresarial en Colombia.