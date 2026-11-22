La preocupación por el cambio climático continúa presente entre los consumidores, pero llevar esa conciencia a las decisiones de compra no siempre resulta sencillo.

El precio se ha convertido en uno de los principales obstáculos para adoptar hábitos de consumo más responsables: el 43 % de las personas consultadas en un estudio de Ipsos considera que las alternativas sostenibles son demasiado costosas.

El informe ¿Se convertirá la urgencia climática en una realidad cotidiana?, basado en el seguimiento Ipsos Market Essentials de septiembre de 2026, muestra cómo las presiones económicas están modificando las prioridades de los ciudadanos.

Aunque la preocupación ambiental se mantiene, muchas personas prefieren aquellas acciones que permiten cuidar el entorno sin aumentar sus gastos.

Entre las prácticas que ganan terreno están reciclar, utilizar bombillas de bajo consumo, secar la ropa al aire libre y reducir el uso del automóvil.

Son decisiones que, además de contribuir al medio ambiente, pueden representar ahorros para los hogares. En contraste, dos de cada cinco encuestados consideran que las alternativas con mayor impacto ambiental positivo son demasiado caras.

El precio de los productos sostenibles no es la única barrera

La percepción sobre el costo también está acompañada por dificultades para identificar qué productos son realmente sostenibles.

Según Ipsos, el 30 % de los consumidores afirma que no sabe cuáles opciones cumplen con esa característica, mientras que el 19 % señala que muchos de los productos que le interesan no coinciden con las decisiones de compra que quisiera tomar.

Esto pone sobre la mesa otro factor determinante: la confianza. Para los consumidores no basta con que una marca presente un producto como amigable con el ambiente; también esperan información clara, transparencia y razones para creer en sus beneficios.

El estudio identifica, además, un cambio en la manera de entender la sostenibilidad. Cada vez más personas relacionan este concepto con su salud y bienestar. El 75% asegura que los ingredientes no tóxicos o limpios son importantes al elegir productos de aseo del hogar y cuidado personal.

Asimismo, el 70% considera que los factores ambientales afectan directamente su salud y el 65% cree que los productos sostenibles suelen ser más saludables.

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¿Quién debe asumir el costo de la sostenibilidad?

La investigación también evidencia que los consumidores están trasladando una mayor responsabilidad a los gobiernos y las empresas, especialmente cuando adoptar prácticas sostenibles implica asumir gastos o modificar significativamente sus hábitos.

El reto para las compañías no consiste únicamente en promover productos ecológicos, sino en hacerlos más asequibles, explicar mejor sus aportes ambientales y generar confianza.

Ipsos plantea que la sostenibilidad debe dejar de depender exclusivamente de los cambios individuales y avanzar hacia transformaciones en los sistemas de producción y consumo.

La conclusión es que las personas no han perdido el interés por cuidar el planeta, pero sus decisiones están condicionadas por el costo de vida, la incertidumbre y la necesidad de priorizar otros gastos.

Por eso, la pregunta ya no es solamente si los consumidores están dispuestos a comprar de manera sostenible, sino si las empresas pueden ofrecer alternativas cuyo precio y beneficios estén al alcance de más personas.