América de Cali vs. Tigre, por la fecha 5 de la Copa Sudamericana: hora, fecha y canal para ver EN VIVO

América de Cali, que quedó eliminado en los cuartos de final de la Liga BetPlay 2026 I, tiene opciones de clasificarse a la siguiente ronda de la Copa Sudamericana.

En estos momentos, con siete puntos, los 'escarlatas' son segundos del grupo A.

Sin embargo, para seguir dependiendo de ellos mismos, necesitan imponerse vs. Tigre, en el estadio Pascual Guerrero.

¿Cuándo se jugará ese partido? ¿En dónde se podrá ver en vivo? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

América de Cali vs. Tigre, por Copa Sudamericana: fecha y hora

El América de Cali dirigido por David González recibirá a Tigre de Argentina el martes 19 de mayo de 2026.

Este partido se comenzará a jugar a las 9:00 de la noche (hora de Colombia) y será correspondiente a la quinta fecha de la Copa Sudamericana.

En el partido que Tigre jugó en condición de local, venció 2-0 a América de Cali con goles de Martín Garay e Ignacio Russo.

Sin embargo, previo a que se juegue esta quinta fecha, el conjunto argentino es tercero del grupo A tras haber conseguido cuatro puntos.

¿En dónde se podrá ver EN VIVO el partido entre América de Cali vs. Tigre, por Copa Sudamericana?

En los detalles que se han proporcionado de la transmisión, se ha conocido que el duelo entre América de Cali vs. Tigre se podrá seguir en ESPN.

Además, para quienes quieran conectarse de manera digital, el partido también estará disponible en la plataforma de Disney+.

¿Cuándo sería el próximo partido de América de Cali en la Copa Sudamericana?

Tras el partido vs. Tigre, América de Cali jugará el 28 de mayo de 2026 por la sexta fecha de la Copa Sudamericana.

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Su rival será Macará, en el estadio Pascual Guerrero, y el encuentro comenzará a disputarse a las 7:30 de la noche (hora de Colombia).