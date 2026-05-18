Tres hombres fueron asesinados y abandonados con un cartel de las disidencias en Santander de Quilichao

En el Cauca, mientras en El Bordo fueron lanzados explosivos contra una patrulla de la Policía en plena zona comercial y con presencia de civiles, en Santander de Quilichao se registró una nueva masacre que dejó tres personas asesinadas.

Los hechos ocurrieron entre la noche del domingo y la madrugada de este lunes. Los ataques fueron atribuidos a grupos armados ilegales y las confrontaciones entre las disidencias de las Farc y la Fuerza Pública.

¿Qué ocurrió en el atentado contra la Policía en El Bordo?

El primero de los hechos violentos se registró en El Bordo, cabecera municipal de Patía, donde desconocidos lanzaron dos artefactos explosivos contra una patrulla de la Policía.

Según las primeras versiones, el ataque ocurrió en plena vía Panamericana y muy cerca de establecimientos comerciales y zonas concurridas del municipio.

Por fortuna, los explosivos habrían caído en el platón de la camioneta oficial y no directamente sobre la multitud que se encontraba en el sector, lo que evitó una tragedia mayor.

El secretario de Gobierno de Patía, Óscar Piamba, confirmó que el atentado dejó dos policías y un civil heridos.

Detonaron una carga explosiva ahí en El Bordo, en plena Panamericana. Al lado de un establecimiento de comercio muy reconocido.

Tras el ataque, las autoridades reforzaron la seguridad en la zona mientras avanzan las investigaciones para identificar a los responsables.

¿Qué se sabe de la masacre en Santander de Quilichao?

Horas después del atentado en El Bordo, otro hecho violento se reportó al norte del Cauca.

Tres hombres fueron hallados asesinados en la vereda La Palomera, jurisdicción de Santander de Quilichao. Las víctimas presentaban varios impactos de arma de fuego y junto a los cuerpos fue encontrado un cartel alusivo a las disidencias de las Farc, grupo que sería el presunto responsable del crimen.

Hasta el momento las autoridades no han logrado identificar plenamente a las víctimas.

Pero cabe mencionar que, con este caso, ya serían 55 las masacres registradas en Colombia en lo que va de 2026, según reportes conocidos por organizaciones defensoras de derechos humanos.

¿Qué grupos criminales delinquen en esta zona del Cauca?

La Defensoría del Pueblo ya había advertido sobre el riesgo que enfrenta esta zona del Cauca a través de las Alertas Tempranas 013 de 2025 y 036 de 2023, en las que alertó sobre la presencia y confrontación de estructuras armadas ilegales, especialmente del Frente Dagoberto Ramos y el Frente Jaime Martínez del Bloque Occidental Jacobo Arenas.

Según la entidad, estos grupos mantienen disputas por el control territorial y las economías ilícitas, situación que mantiene en constante riesgo a la población civil.

A estos hechos se suma además un homicidio registrado en el municipio de Caldono y nuevos enfrentamientos entre el Ejército y disidencias de las Farc en otras zonas del departamento.