¿Cómo ahorrarse más de $200.000 en el trámite de su licencia de conducción en Colombia?

La licencia de conducciónes uno de los documentos más importantes para los colombianos, pues certifica que una persona está habilitada para manejar vehículos en las vías del país.

Sin embargo, los altos costos en ciudades como Bogotá se han convertido en una barrera para muchos conductores.

En 2025, tramitar este documento en la capital puede costar hasta $274.800 para automóviles y $228.400 para motocicletas, de acuerdo con la Ventanilla Única de Servicios de la Secretaría de Movilidad. Pero existe una alternativa legal que permite reducir ese gasto a menos de una cuarta parte del valor.

El truco está en dónde hacer el trámite

El secreto no está en evadir el proceso ni en acudir a intermediarios, sino en aprovechar la autonomía que tienen las Secretarías de Tránsito municipales para fijar sus tarifas. Mientras en Bogotá el trámite supera los $270.000, en Mosquera (Cundinamarca) el costo oficial para 2025 es de solo $60.190, según el portal de tránsito Transitemos.

Lo mejor es que no se necesita ser residente del municipio para acceder a este beneficio. Basta con haber realizado los exámenes médicos y de aptitud en un Centro de Reconocimiento de Conductores (CRC) ubicado en Mosquera, además de cumplir con los requisitos exigidos por el RUNT y un Centro de Enseñanza Automovilística (CEA) autorizado.

¿Por qué hay tanta diferencia en los precios?

La explicación está en los costos administrativos de cada ciudad. Bogotá maneja una infraestructura más compleja, con trámites masivos que elevan el valor.

En cambio, municipios como Mosquera han implementado procesos más eficientes, lo que les permite mantener precios bajos sin sacrificar la calidad.