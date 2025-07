El sufrimiento de una cirugía plástica irresponsable que se transformó en empresa

Liliana Urrego es la protagonista de una historia de resiliencia, una mujer que sufrió cadena de complicaciones médicas que marcaron un antes y un después en su vida, una decisión desafortunada que la llevó a hacer empresa en Colombia.

En plena pandemia, se sometió a varias cirugías plásticas: liposucción, abdominoplastia e implantes mamarios, convencida de que era la mejor inversión en su imagen, una decisión que se convirtió en una pesadilla que trajo consigo infecciones, heridas abiertas, dolor físico y emocional; además de una transformación inesperada.

Fui ese 1 de 1.000 que todo le sale mal, pero hoy agradezco que me haya pasado. De no ser por eso, Luvanna no existiría”, recordando aquellos días en los que su cuerpo colapsaba.